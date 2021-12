Home Mac MacBook Pro 2021 macht Probleme mit SD-Karten, bei euch auch?

MacBook Pro 2021 macht Probleme mit SD-Karten, bei euch auch?

Das MacBook Pro 2021 macht einigen Nutzern Probleme bei der Nutzung von SD-Karten. Der SD-Kartenleser kehrte nach mehreren Jahren wieder in das MacBook Pro zurück, dort gibt es aber wohl noch Abstimmungsprobleme. Habt ihr auch Probleme mit SD-Karten im MacBook?

Apple hat dem aktuellen MacBook Pro wieder einen SD-Kartenleser eingebaut, nachdem man dieses Feature 2016 entfernt hatte. Doch der SD-Kartenleser macht bei einigen Nutzern Probleme. Karten können nicht oder nur langsam gelesen werden oder führen zu Abstürzen am Mac, wie verschiedene Nutzer des Forums von MacRumors berichten.

So notiert ein Anwender seine Erfahrungen, die er mit XC- und HC-Karten von Sandisk, die er in seiner Kamera formatiert hatte. Diese Karten werden im MacBook Pro in etwa der Hälfte der Fälle korrekt erkannt, in der anderen Hälfte erhält der Nutzer eine Fehlermeldung.

h2>Fehlermeldungen und Abstürze im Finder

Manchmal erhält ein betroffener Nutzer nur eine Fehlermeldung, aber manchmal stürzt auch der Finder ab oder es dauert mehrere Minuten, bis die SD-Karte korrekt erkannt wird. In einigen Fällen werden auch extrem langsame Transferraten beobachtet.

In allen Fällen funktionieren die SD-Karten in anderen Kartenlesern anstandslos und ohne Auffälligkeiten. Versuche, die Karten neu zu formatieren, brachten keinen Erfolg.

Es scheint kein Muster für die Probleme zu geben: Andere Nutzer berichten von Problemen mit Karten aller Größen und Hersteller, neben Sandisk sind auch Modelle von Sony oder Samsung betroffen. Das MacBook Pro 14 und 16 Zoll scheinen beide gleichermaßen diesen Bug aufzuweisen.

Habt ihr ebenfalls Probleme mit der SD-Karte am neuen macBook Pro?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!