MacBook Pro 2021: Teilweise noch immer acht Wochen Lieferzeit

Das MacBook Pro 14 und 16 Zoll ist nach wie vor schwer lieferbar. In vielen Schlüsselmärkten warten Nutzer teilweise noch immer mehrere Wochen, bis sie ihr bestelltes MacBook erhalten. Grund für die anhaltenden Probleme ist wohl die ebenfalls anhaltende Chipkrise.

Apple hat noch immer Schwierigkeiten damit, die aktuellen Modelle des MacBook Pro pünktlich zu den Kunden zu schaffen. In verschiedenen wichtigen Schlüsselmärkten sind noch immer lange Lieferzeiten zu beobachten. So warten Kunden in den USA noch immer drei bis vier Wochen auf ihr neues MacBook Pro 2021 14 Zoll mit der Einstiegskonfiguration des M1 Pro.

Damit werden diese Bestellungen erst Mitte Februar ausgeliefert, doch es kann noch weitaus später werden.

Einige Modelle kommen mit Lieferzeiten von acht Wochen

Wer zu einem MacBook Pro 14 oder 16 Zoll mit M1 Max-Chip greift, wartet vielerorts noch länger. Hier sind teilweise Lieferungen erst Anfang März in Aussicht gestellt worden. Teilweise warten Kunden auf bestimmte Versionen des MacBook Pro 16 Zoll (Affiliate-Link) bis zu acht Wochen.

Die Probleme erstrecken sich auch auf Großbritannien, während die Verfügbarkeit in Deutschland zumindest für die weniger anspruchsvoll ausgestatteten Modelle auf einige Wochen beläuft.

Apple hat nach wie vor mit einer verknappten Verfügbarkeit von Komponenten zu kämpfen, dies wird verursacht durch die anhaltende weltweite Halbleiterkrise. Diese Knappheit trifft auf eine noch immer hohe Nachfrage, denn die aktuellen Modelle des MacBook Pro bringen verschiedene stark gefragte Features zurück und kommen bei den Verbrauchern gut an. In wenigen Tagen wird Apple neue Quartalszahlen vorlegen, daran wird sich zeigen, wie sehr die Chipkrise die Geschäfte derzeit noch bremst.

