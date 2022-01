Home Apple Apple veröffentlicht nächste Quartalszahlen Ende Januar

Apple wird seine Zahlen für das erste Fiskalquartal 2022 Ende Januar vorstellen. Diese Zahlen skizzieren den Geschäftserfolg des Unternehmens für den Zeitraum, in den unter anderem die Periode des wichtigen Weihnachtsgeschäfts fällt. Apple hatte im Vorfeld keinen Ausblick für diesen Zeitraum vorgelegt, dies mit Blick auf die nach wie vor durch Corona verursachten Unsicherheiten bei Produktion und Auslieferung.

Apple hat den Termin für die Vorlage seiner nächsten Quartalsbilanz genannt. Die Zahlen für das erste Fiskalquartal 2022 werden am 27. Januar 2022 vorgelegt werden, wie üblich werden zunächst die Zahlen im Rahmen einer entsprechenden Mitteilung veröffentlicht werden, diese erscheinen stets am Abend deutscher Zeit. Im Anschluss wird der Conference Call abgehalten, hier erhalten Analysten und Pressevertreter die Möglichkeit, Fragen an Tim Cook und Co. zu stellen.

Apple hat keine Prognosen vorgelegt

Die Nachfrage nach Apples Produkten erwies sich in den letzten Jahren trotz hier und da zu beobachtender Innovationsmüdigkeit als robust, was weniger robust war, waren die Lieferketten. Corona war ein Faktor, der die Auslieferungen bremste, andere Probleme sind wohl eher hausgemacht. Apple hatte mit Verweis auf die Pandemie erneut keinen Ausblick auf das Quartal vorgelegt. Im Vorjahr hatte Apple unter anderem 65,60 Milliarden Dollar allein mit dem Verkauf des iPhones erlöst.

Das Weihnachtsquartal ist stets das stärkste Quartal Apples, ob allerdings dieses Quartal erneut für Rekorde gut sein wird, bleibt abzuwarten. In einer weiteren Meldung hatten wir über den letzten Rekord Apples berichtet.

