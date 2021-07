Home Gerüchte MacBook Pro 2021: Start angeblich im dritten Quartal

Apple soll die Einführung der neuen Modelle des MacBook Pro 14 und 16 Zoll für das späte dritte Quartal 2021 vorgesehen haben. Damit würden noch einige Monate ins Land gehen, bis die neuen Modelle starten. Derzeit wird dem Vernehmen nach die Produktion langsam hochgefahren.

Apple wird seine neuen MacBook-Modelle wohl im dritten Quartal 2021 auf den Markt bringen. Wie die in Taiwan erscheinende Zeitschrift Digitimes aktuell unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette berichtet, arbeite man derzeit mit verschiedenen Zulieferern daran, die Massenfertigung in Gang zu bringen. Derzeit sei eine Auslieferung der neuen Modelle für später im dritten Quartal angedacht. Daraus würde sich ergeben, dass die aktualisierten Modelle des MacBook Pro irgendwann im September auf den Markt kommen könnten.

Neuer Prozessor, neues Design, neues Display

Die kommende Generation des MacBook Pro wird einige größere Neuerungen mit sich bringen. Zu nennen wäre hier etwa das Mini-LED-Display, das aktuell bereits im iPad Pro 2021 12,9 Zoll zum Einsatz kommt.

Weiterhin wird wohl eine neue Generation von Apple Silicon-Prozessoren das neue Modell antreiben, die über mehr Kerne verfügt und dem Vernehmen nach als M1X bezeichnet wird, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Ferner werde Apple dem 14,4 Zoll-Modell und dem neuen 16 Zoll-MacBook Pro auch ein neues Design spendieren, heißt es. Dieses könnte sich etwa am aktuellen Design des iPad Pro und iPhone 12 orientieren.

Angeblich war die Präsentation der neuen Modelle ursprünglich bereits für die Keynote zur WSDC 2021 geplant, doch könnte die aktuell herrschende weltweite Chipkrise Apple hier einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.

