Mac Studio und Studio Display | grünes iPhone 13? | M2 in geschlossenen Tests – Daybreak Apple

Guten Morgen am Tag des Apple-Events! Noch vor der heutigen Keynote gibt es einige Leaks und Informationen zu Dingen, die wir dort sehen könnten. So tauchten etwa Bilder zu einem Mac Studio und Studio Display auf. Eine Zusammenfassung zum Start in den Tag.

Mac Studio und Studio Display auf Bildern

Die Vielzahl an Gerüchten zu neuer Mac-Hardware beim bevorstehenden Event legt nahe, dass Apple hier tatsächlich etwas in petto haben könnte. Gestern erschien oben drauf noch ein YouTube-Video von Luke Miani, welches das Ganze noch einmal unterstreicht. In diesem zeigt er nämlich Grafiken zu einem Mac Studio, was ein besserer Mac mini sein soll, und zu einem Studio Display mit 7K-Auflösung. Ob wir diese Produkte heute Abend sehen werden?

iPhone 13 ab heute auch in grün?

Letztes Jahr schickte Apple überraschenderweise noch eine weitere Farbe für das iPhone 12, nämlich Lila, im Nachhinein ins Rennen. Daher wird vermutet, dass das Unternehmen mit dem iPhone 13 den gleichen Schritt gehen könnte. Auch das wird von YouTuber Luke Miani in dem vorher erwähnten Video besprochen. In diesem führt er nämlich zusätzlich ein Render vor, auf dem ein iPhone 13 in einem dunklen Grün dargestellt ist. In einem etwas helleren Ton dieser Farbe kam bereits das iPhone 11 auf den Markt.

M2 wird bereits getestet

Etwaige neue Macs, die heute vorgestellt werden, werden sehr wahrscheinlich bereits vom M2-Prozessor angetrieben. Diese Annahme wurde jetzt vor der Veranstaltung noch einmal durch eine spannende Entdeckung gestärkt. Wie es nämlich scheint, sind einige Entwickler derzeit mit dem Test der neuen Chip-Generation beschäftigt. Die Spezifikationen von dieser dürften den bisherigen Erwartungen entsprechen.

Darüber berichteten wir außerdem

WhatsApp: Umfragen in Gruppen nun möglich

Für WhatsApp steht einmal mehr ein Update mit einer etwas größeren Neuerung an. Von nun an ist es nämlich möglich, Umfragen in Gruppen zu erstellen.

Bowers & Wilkins kündigt Panorama 3 an

Die Premium-Audiofirma Bowers & Wilkins stellte ein neues Produkt vor. Genauer gesagt handelt es sich um eine Soundbar, die auf den Namen Panorama 3 hört.

iPhone SE 3 soll sich oft verkaufen

Was auch noch offen ist, ist ein iPhone SE 3. Laut Analysten soll sich dieses oft verkaufen, besonders bei Kindern und Neukunden könnte Apple damit landen.

Hiermit war es das dann auch wieder! Wir wünschen euch einen angenehmen Dienstag. Übrigens: Alle News zur heutigen Apple-Keynote erfahrt ihr zeitnah hier bei uns ab 19 Uhr.

