Nachdem Apple nun einem neuen großen iMac offenbar eine Absage erteilt hat, werden die ersten Reviews zum neuen 24 Zoll-Modell veröffentlicht. Sie fallen durchwachsen aus. Der Chip überzeugt, das Zubehör nicht.

Apples neuer iMac 24 Zoll ist zwar mit einem neuen Antrieb ausgestattet worden, ansonsten aber weitestgehend der selbe iMac, der seit zwei Jahren verkauft wird, das ist auch Kernaussage vieler Reviews, die nun zum neuen Tischrechner veröffentlicht werden, nachdem das neue Modell bereits einige Tage bestellt werden kann.

Lightning-Zubehör ist eine Enttäuschung

Matt Hanson bemängelt etwa, dass das diverse Zubehör wie Magic Keyboard, Magic Trackpad und Magic Mouse nach wie vor mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet ist. Nicht nur bleibt die Position des Ports an der Magic Mouse so ungünstig wie eh und je, Apple zwingt Nutzer auch weiter zum Aufladen mit Lightning-Kabeln, die aber langsam aus dem Lineup verschwinden.

Brian Heater von TechCrunch relativierte diesen Punkt etwas, mahnte aber auch einen Umstieg auf USB-C auch im Zubehörsortiment an.

M3 ist ein großer Sprung

Wenig überraschend kommt der M3 gß0ut an. Der ist bis zu 40% flotter als der M1 und beim iMac fehlt der Zwischenschritt über den M2, sodass das Upgrade deutlicher bemerkt wird. Der neue Chip sei spürbar schneller, so Luke Larsen. So laufe etwa eine Videokodierung mit Handbrake eines H.265-Clips um rund 27% schneller, was im Alltag spürbar wird. Im Cinebench 2024 lief das Modell mit zehn GPU-Kernen um 35% schneller als ein MacBook Pro mit M1 Pro mit sechs Grafikkernen mehr.

Brandon Hill kritisiert die Einstiegskonfiguration, die mit acht GB RAM schwach bestückt ist, auch stört ihn der vergleichsweise hohe Preis für das erste RAM-Upgrade auf 16 GB, das kostet 200 Dollar. Gigabit-LAN kostet 30 Dollar extra und zusätzliche zwei Thunderbolt-Ports kosten auch extra. Wer ein vernünftig ausgestattetes System möchte, muss 1.499 Dollar hinlegen, deutlich mehr als der günstig wirkende Einstiegspreis.

