Home Betriebssystem Lösung in Sicht: Blinkende Linien sollen von iPhone 14 Pro verschwinden

Lösung in Sicht: Blinkende Linien sollen von iPhone 14 Pro verschwinden

Apple will die blinkenden Linien vom iPhone 14 Pro verbannen: Diese sind dort mit den letzten Updates aufgetaucht, erscheinen aber immerhin nur beim Hochfahren des Geräts. Zudem sind auch nicht alle iPhones von dem Bug betroffen.

Apple möchte einen seltsamen Bug demnächst in den Griff bekommen: Dieser tritt nur auf dem iPhone 14 Pro auf, wir hatten in einer früheren Meldung darüber berichtet.

Dabei zeigt das Display zeitweise horizontale, bunt blinkende Linien. Diese sind allerdings zum Glück nur zu sehen, wenn das Gerät hochfährt. Es scheinen zudem auch nicht alle Nutzer das Problem zu haben, wie viele Geräte von dem Bug betroffen sind, ist nicht klar.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

Apple kennt das Problem und arbeitet an einer Lösung

Erstmals berichtet worden war über die bunten Linien unter anderem von Nutzern des iPhone 14 Pro auf Reddit. Apple hatte betroffenen Kunden relativ zügig mitgeteilt, das Problem zu kennen.

Nun hat die Seite MacRumors Kenntnis von einem Memo erlangt, das Apple aktuell intern an seine Mitarbeiter im Retail-Bereich sowie die Autorisierten Apple Service Provider verteilt. Danach sei eine Lösung des Problems bereits in Arbeit. Man werde den Bug durch ein baldiges Software-Update zeitnah beseitigen. Was zeitnah in dem Zusammenhang heißt, ist nicht klar.

Ob es sich bei dem erwähnten Update um iOS 16.3 handelt, das aktuell in der Beta steckt, ist nicht klar. Zügiger würde ein Update auf iOS 16.2.1 eine Lösung bringen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!