Leder auf dem Abstellgleis: iPhone 15-Cases aus neuem Material deuten sich an

Apple könnte im Lineup des iPhone 15 die bekannten und nicht billigen Lederhüllen ersetzen. An ihre Stelle soll ein Case treten, das in punkto Nachhaltigkeit eine bessere Figur macht, entsprechende Gerüchte verdichten sich weiter. Was haltet ihr von dieser möglichen Entwicklung?

Apple bietet seit Jahren iPhone-Hüllen aus Leder an. Diese sind nicht gerade preiswert, Apple könnte diese Cases nun allerdings ersetzen. Nicht länger soll echtes Leder als Material zum Einsatz kommen, das wurde bereits vor einigen Wochen behauptet, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. An seine Stelle soll ein Lederimitat treten, das zwar lederähnliche Eigenschaften hat, jedoch nicht tierischen Ursprungs ist. Verschiedene Autohersteller aus dem Premium-Segment setzen bereits länger auf Innenraummaterialien, die Leder ähneln.

Neue Gerüchte um ein Aus der iPhone-Leder-Cases

Nun machen neue Spekulationen um ein Ende der Lederhüllen für das iPhone die Runde, sie werden unter anderem in chinesischen sozialen Medien geteilt. Auch bekannte Leaker greifen diese Gerüchte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auf, der aktuell X genannt wird.

The new iPhone 15 simil leather case should have a different texture pic.twitter.com/7nA6HHVcl1 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 27, 2023

An Stelle von Leder soll etwas zum Einsatz kommen, das als MagSafe-Nachhaltigkeits-Case bezeichnet werden könnte.

Welches Material hier genau verwendet wird, ist nicht klar, allerdings gibt es eine ganze Reihe etablierter Lösungen. Preiswerter dürften die Cases indes nicht werden, eher das Gegenteil dürfte der Fall sein, wenn man betrachtet, wo diese Lederimitate aktuell Verwendung finden.

-----

