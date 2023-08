iPhone 15-Case: Zieht Apple nicht mehr vom Leder?

Apples iPhone-Hüllen sind nicht billig. Besonders gut lässt sich Apple die Leder-Cases bezahlen, doch für das iPhone 15 soll es keine Lederhüllen mehr geben.

Will Apple sich von diesem netten Zubrot verabschieden? Wohl kaum, nur könnte Apple auf neue, noch teurere Materialien setzen.

Apple bietet für seine iPhones traditionell eine Reihe verschiedener Hüllen an. Diese sind durchweg teuer und >Kunden greifen daher gern zu Dritt-Produkten. Besonders happig sind die Preise für Apples Leder-Cases, doch für das iPhone 15 werde es keine Lederhüllen geben, erklärte der Leaker Duan Rui.

I've heard that Apple won't be releasing a Leather Case for the iPhone 15 series.

