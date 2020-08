Leak aus dem Apple Park: Wird aktuell die iPhone 12-Keynote gedreht?

Das iPhone 12 wird in wenigen Wochen vorgestellt, so viel ist sicher. Apple selbst hat eine verspätete Präsentation eingeräumt, kurz danach beginnen die Spekulationen. Ins Reich eben dieser ist auch eine Behauptung einzuordnen, nach der aktuell die Dreharbeiten zur iPhone 12-Keynote laufen soll.

Die Präsentation des iPhone 12 wird aller Wahrscheinlichkeit nach erneut über die rein virtuelle Bühne gehen: Zu gravierend sind noch immer die Probleme in Zusammenhang mit Großveranstaltungen in Zeiten von Corona. Bereits die WWDC 2020 wurde virtuell und online veranstaltet und Apple hat eine überzeugende Performance abgeliefert.

Eine Produktion fast auf Spielfilmniveau dauert ihre Zeit, so ist eine aktuell verbreitete Behauptung nicht völlig abwegig: Danach laufen jetzt aktuell die Dreharbeiten zur iPhone 12-Keynote. Das behauptet jemand, der angeblich live dabei ist und zum Kamera-Team gehört, das im Apple Park arbeitet.

Apple iPhone event recording starting tomorrow at Apple Park. — Leaks (@LeaksApplePro) August 16, 2020

Hoch spekulative Gerüchte

Die Aufzeichnung der Keynote der WWDC 2020 wurde im Mai erstellt, somit wäre es nicht unmöglich, dass eben jetzt die Keynote zum iPhone 12-Start produziert wird. Da dieser Gedankensprung aber nicht sonderlich weit ist, müssen entsprechende Behauptungen gar nichts besagen.

Der Leaker, der sie verbreitet, ist aktuell noch ein eher unbeschriebenes Blatt mit geringen Reichweite und keiner Historie gelungener Leaks.

Das iPhone 12 soll laut Apple ein wenig später kommen als geplant, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Grund dafür ist ebenfalls die Corona-Krise. Unklar ist auch noch, in welcher Staffelung die neuen Modelle erscheinen. In einer weiteren Meldung hatten wir über Gerüchte gesprochen, wonach das iPhone 12 Pro erst im November erhältlich sein könnte.

