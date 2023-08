Home iPhone Lang und lahm: iPhone 15-Kabel nur für USB 2.0 zu gebrauchen?

Das iPhone 15 bekommt zwar wohl ein schickes neues Kabel, allerdings könnte diese Strippe als Datenleitung ebenso unzulänglich sein, wie das Lightning-Kabel auch. Apple soll auch im neuen Lineup die Kabel teilweise auf USB 2.0 beschränken. Ob auch der USB-C-Port am Gerät so abgeregelt sein wird, steht noch nicht fest.

Apples iPhone 15 wird wohl mit einem interessanten Detail in der Box aufwarten: Das Ladekabel soll sich verändern. Es wird den letzten Gerüchten nach nicht nur geflochten sein, sondern auch länger, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Beides wären willkommene Änderungen, allerdings haben Nutzer womöglich dennoch Grund, sich zu ärgern.

Wie nämlich nun einer der bekannteren und – in dem Fall leider – auch gelegentlich treffsicheren Leaker nun schreibt, soll das Ladekabel auf UsB 2.0 gedrosselt sein.

Langsame Datentransfers durch die lange Leitung?

Das wäre gleichbedeutend mit einer Datenrate von 480 Mbit/s. Zum Vergleich: Möglich sind heute etwa schon 40 Gbit/s.

Wer nun denkt, Datenrate im Kabel spielt am iPhone in Zeiten der Cloud keine Rolle mehr, hat noch nicht Stunden an 4K-Videomaterial auf diesem Weg übertragen.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Das iPhone 15 Pro dürfte auch höhere Datenraten von Usb 3.2 respektive Thunderbolt 3 unterstützen. Ob Apple am günstigeren iPhone 15 und iPhone 15 Plus tatsächlich auf das lahme USB 2.0 setzen wird, ist indes noch nicht gänzlich sicher.

Das iPhone 15 könnte in etwa drei Wochen vorgestellt werden, derzeit im Rennen sind der 12. und 13. September als DAtum für die Keynote.

