Lahmer Anschluss: Standard-iPhone 15 nur mit USB 2.0 am USB-C-Port

Das iPhone 15 wird mit großer Wahrscheinlichkeit USB-C erhalten, doch die Datenraten werden nicht zwangsläufig steigen. Nur die Pro-Modelle sollen wirklich schnelles USB-C bekommen. Beim Standard-iPhone 15 möchte Apple es wohl wie mit dem neuen iPad 10 machen.

Sieht nach USB-C aus, ist aber langsam, so schrecklich langsam: Das ist, was Apple im iPad 10 umgesetzt hat, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Hier hat man zwar USB-C eingesetzt, allerdings bleibt die Datenübertragung auf dem Niveau des steinalten USB 2.0 stehen, sprich auf 480 Mbit beschränkt. Dieser Schritt, der durch Vergleichsmessungen ans Licht kam, sorgte für Verärgerung unter Nutzern. So möchte Apple es aber wohl noch bei weiteren Geräten machen.

iPhone 15: Nur die Pro-Modelle sind schnell angebunden

Zwar sollen alle vier erwarteten Modelle des iPhone 15 mit USB-C kommen, das verlangt spätestens bis übernächstes Jahr die n neue Vorgabe der EU, doch die Datenrate wird keinesfalls für alle Modelle erhöht, so der Analyst Ming-Chi Kuo.

In einer aktuellen Einschätzung basierend auf Informationen aus der Lieferkette geht er davon aus, dass das iPhone 15 und iPhone 15 Plus auf USB 2.0-Niveau verbleiben werden, wie schon das iPad 10. Beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max indes soll USB 3.2 oder Thunderbolt 3 zum Einsatz kommen.

Damit sind Datenraten von 20 respektive 40 Gbit/s möglich. Angesichts der zuletzt gezeigten Tendenz zur maximalen Diversifizierung und damit einhergehender Abkopplung der günstigeren Modelle von zeitgemäßer Technik ist ein solcher Schritt leider alles andere als unwahrscheinlich. So wird auch erwartet, dass Apple nur im extrem teuren iPhone 15 Pro Max die Periskop-Kamera für besseren optischen Zoom verbauen wird.

