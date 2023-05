Home iPhone Kosten und Komplexität: Erst iPhone 16 Pro mit neuen Solid-State-Tasten erwartet

Dieses Jahr wird es nichts mehr mit den neuen haptischen Button, doch nächstes Jahr sollen sie kommen, dies wird zuletzt von verschiedener Seite aus bekräftigt. Apple soll Probleme mit der rechtzeitigen Fertigstellung bekommen haben, denkbar ist auch eine bewusste Entscheidung gegen die Einführung, um den Produktionsprozess weniger aufwendig zu gestalten.

Apple verzichtet in diesem Jahr wohl auf die Einführung der zuletzt häufiger erwähnten haptischen Buttons im iPhone, das deutete sich zuletzt verschiedentlich an, Apfelpage.de berichtete. Auch Mark Gurman von Bloomberg geht in seinen letzten Prognosen davon aus.

Danach habe Apple entschieden, aufgrund der Kosten und der Komplexität auf die Einführung dieser neuen Bedienelemente zu verzichten. Ob diese Entscheidung auf unüberwindliche Probleme in der Fertigung zurückzuführen ist oder die Fertigung zwar prinzipiell möglich, Apple aber aktuell zu umständlich wäre, ist nicht bekannt. Tatsache scheint aber zu sein, dass aktuell verschiedentlich interne iPhone-Prototypen mit den geplanten neuen Buttons existieren, die Neuerung es aber nicht in die finale Version schaffen wird.

Neue Tasten im iPhone 16 Pro

Erwartet wird eine neue Single-Solid State-Taste als Lautstärkewippe, hier deuten sich auch einige neue Bedienschritte zur Lautsätkreregelung an, die es aktuell noch nicht gibt, Apfelpage.de berichtete. Erstmals werden diese Buttons im iPhone 16 Pro / Pro Max auftauchen, so Gurman, die Standardmodelle des iPhone 16 behalten dagegen ihre üblichen dualen Tasten.

Eine kleine Designänderung wird es dagegen wohl dennoch schon in diesem Jahr geben: Der Action-Button soll den Stummschalten ersetzen, das scheint relativ sicher zu sein. Er könnte auch mit zusätzlichen Funktionen in der Kamera-App ausgestattet werden.

