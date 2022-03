Home Apple Komplett neues Mac-Format: Mac Studio vorgestellt

Komplett neues Mac-Format: Mac Studio vorgestellt

Die vergangenen Tage waren gespickt mit vielversprechenden Gerüchten rund um einen neuartigen stationären Mac. Dieser soll leistungsfähiger als der Mac mini sein, aber in einem dennoch kompakten Gehäuse stecken. Der zuvor geleakte Name „Mac Studio“ sollte es tatsächlich werden. Was darüber zu berichten gibt, erfahrt natürlich hier bei Apfelpage.

M1 Max und M1 Ultra im Einsatz

Im vergangenen Herbst hat Apple die neuen High-End-MacBooks vorgestellt und sie mit eigenen Profi-Prozessoren ausgestattet. Heute hat Apple mit dem M1 Ultra gleich noch einen draufgelegt. Nicht verwunderlich, dass Apple diese Leistung auch in einen Desktop-Computer packen möchte, der nicht die Preise eines Mac Pro aufruft.

Mit dem M1 Max ist der Mac Studio sagenhafte 50 Prozent schneller als der Mac Pro mit 16-Kernen, die GPU ist sogar dreimal schneller. Der M1 Ultra macht den Mac Studio 60 Prozent schneller als der Mac Pro mit 28 Kernen. Die GPU ist sogar 80 Prozent schneller als der Mac Pro mit der schnellsten Grafikkarte. Wirklich beeindruckend: Mit dem Mac Studio könnt ihr 18 Streams mit 8K ProRes laufen lassen – ein echtes „Studio“-Device! Die SSD kommt auf 7,4 GBit/s und kann bis 8 TByte Speichergröße ausgestattet werden.

Neues Design, neue Anschlüsse

Rein optisch ähnelt der Mac Studio stark dem Mac mini. Am rechteckigen Design hält Apple weiterhin fest, womit der Tonnen-Optik des früheren Mac Pro wohl endgültig eine Absage erteilt wurde. Im Vergleich zum Mac mini ist der Mac Studio aber nennenswert höher, 3,7 Inch um genau zu sein. Auffällig ist vor allem die Unterseite, die für ein besseres Lüfter-Management leicht angeschrägt ist. Insgesamt kommen zwei Lüfter zum Einsatz, die heiße Luft nach hinten pusten und sehr leise sein werden.

Als Anschlüsse kommen nicht nur vier Thunderbolt-4-Anschlüsse zum Einsatz, sondern auch ein 10-GBit-Ethernet-Port. Auch ein HDMI-Output und zwei USB-A-Connectors sind mit an Bord. Auch an der Vorderseite sind Anschlüsse: zweimal Thunderbolt 4 und einmal SD-Card-Slot. Insgesamt könnt ihr vier Pro Display XDR und einen zusätzlichen 4K-TV anschließen.

Hier sind nochmal alle Features zusammengefasst:

