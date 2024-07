Home Betriebssystem Kommt mit iOS 18: Das ist Apples neue Passwörter-App

Kommt mit iOS 18: Das ist Apples neue Passwörter-App

Mit iOS 18 bringt Apple eine eigen Passwort-App auf seine Geräte. Die Anwendung vereint sämtliche Features, die wir von Apple im Bereich Passwort und Zugangssicherheit bereits kennen. In diesem Artikel wollen wir euch die App etwas genauer vorstellen.

Unter dem Namen „Passwörter“ bringt Apple eine neue App auf iPhone, iPad und Mac. Auch die Vision Pro und sogar Windows-Rechner kommen in den Genuss. Im Schlüsselbund gespeicherte Passwörter werden hier gesammelt und können leichter als in der Vergangenheit eingesehen, synchronisiert und bearbeitet werden. Vor iOS 18 war hier der Umweg über die Systemeinstellungen notwendig. Mit der Passwörter-App bekommt der Schlüsselbund nun eine eigene Oberfläche.

Ein Ort für Passwörter, Passkeys und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Neben gewöhnlichen Passwörtern könnt ihr in der neuen App auch Passkeys speichern, bearbeiten und teilen. Dabei handelt es sich um einen einfachen Zugang, der auf Dauer herkömmliche Passwörter überflüssig machen soll. Zudem werden über die neue App auch Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung bereit gestellt.

Wie ein Apple-Mitarbeiter auf Mastodon mitteilt, wird „Passwörter“ auch ohne hinterlegte Websites funktionieren. Hier könnt ihr mit iOS 18 also beispielsweise WLAN-Zugangsdaten, Codes für Türschlösser oder andere Pins abspeichern, die ihr euch schlecht merken könnt. Die App bezieht also auch nicht-digitale Produkte mit ein und wird zu einem großen Sammelort für all eure Zugangsdaten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.