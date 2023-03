Home Apps Threema 5.0 bringt neue Sprachnachrichten und neues Design

Threema 5.0 bringt neue Sprachnachrichten und neues Design

Der Messenger Threema hat zuletzt eine umfangreichere Aktualisierung erhalten. Die Anwendung unterstützt jetzt auch die Wiedergabe von Sprachnachrichten, wie man es von anderen Messengern her kennt. Darüber hinaus erhielt Threema weitere Optimierungen.

Nutzer des Messengers Threema können sich über eine umfangreichere Aktualisierung freuen. Das Tool unterstützt in der neuesten Version für iOS eine überarbeitete Wiedergabe von Sprachnachrichten. Diese werden nun erstmals direkt in der Unterhaltung abgespielt, statt wie bisher in einem eigenen Player-Fenster. Darüber hinaus werden mehrere erhaltene Nachrichten nun, wie von WhatsApp und Telegram bekannt, direkt hintereinander abgespielt.

Darüber hinaus sind noch weitere Optimierungen Teil des Updates, so sind nun etwa Informationen wie das Profilfoto und die Sicherheitsstufe eines Kontakts als Bestandteil der Titelleiste immer sichtbar, wenn eine Unterhaltung geöffnet ist.

Diese Neuerungen bringt die Version Threema 5.

Nachfolgend die Anmerkungen, die die Macher von Threema für das Update auf die Version 5.ß0 notiert haben:

• Komplette technische und visuelle Überarbeitung der Chat-Ansicht

• Verbesserte Suchfunktion im Chat mit direkter Übersicht der Resultate

• Automatisches Laden vergangener Nachrichten beim Scrollen in Chats («infinite scrolling»)

• Sprachnachrichten lassen sich direkt im Chat abspielen

• Medien und Dateien lassen sich nun während des Versendens anzeigen

• Überarbeitung der Nachrichten-Details (aufrufbar durch Wischen nach links)

• Bei Gruppennachrichten werden die Namen der Mitglieder neu in verschiedenen Farben dargestellt

• Textformatierungen werden bereits im Texteingabefeld dargestellt

• Verbesserte Verarbeitung und Zustellung von Nachrichten, wenn die App im Hintergrund ist

• Behebung verschiedener Fehler und diverse Verbesserungen im Hintergrund

Weitere Details finden sich hier im Blog der Macher von Threema.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!