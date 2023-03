Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt neue Comedyserie mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson an

Apple TV+ kündigt neue Comedyserie mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson an

Corona ist endgültig vorbei und das macht sich auch bei Apple TV+ bemerkbar. Der Streamingdienst legt aktuell ein atemberaubendes Tempo an den Tag und kündigt fast jeden Tag einen neuen Inhalt an – so auch dieses Mal.

Neue Comedyserie mit Matthew McConaughey und Wood Harrelson

Der Streamingservice kündigte via Pressemitteilung neue Comedyserie an, die die Stars Woody Harrelson und Matthew McConaughey wieder vereint. Geschrieben von Emmy-Preisträger David West Read (demnächst „The Big Door Prize“, „Schitt’s Creek“ und Broadways „& Juliet“), der auch als ausführender Produzent fungieren wird, wird die neue Komödie für Apple TV+ von Skydance Television produziert.

Die neue Serie, die noch keinen Arbeitstitel hat, ist eine herzliche, seltsame Paar-Liebesgeschichte, die sich um die seltsame und schöne Bindung zwischen Matthew McConaughey und Woody Harrelson dreht. Die Freundschaft zwischen den beiden wird auf die Probe gestellt, als ihre gemeinsamen Familien versuchen, auf Matthews Ranch in Texas zusammenzuleben.

Starttermin unbekannt

Die Serie wird insgesamt zehn Folgen umfassen, wobei jede einzelne Folge 30 Minuten Handlung umfassen wird. Das sind dann die einzig handfesten Informationen. Sowohl der Dreh- als auch der Starttermin sind noch vollkommen offen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!