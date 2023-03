Home Gerüchte AirPods könnten neue Health-Features per Update erhalten

AirPods könnten neue Health-Features per Update erhalten

Apples AirPods könnten in Zukunft neue Health-Features erhalten. Diese erfordern womöglich nicht einmal neue Hardware, da sie per Software-Update aufgespielt werden können, glauben Beobachter. Neu sind die Gerüchte allerdings nicht.

Apple wird seine AirPods in Zukunft womöglich mit Health-Funktionen aufrüsten, das vermutet der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg. In der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters geht er davon aus, dass Apple die AirPods innerhalb von einem bis zwei Jahren mit Gesundheitsfunktionen versehen wird. Apple bietet bereits Features für Hörgeschädigte wie Conversation Boost und Live Listen, die jedoch nicht als medizinisches Feature zertifiziert wurden.

Neue Features könnten per Update kommen

Gurman ging nicht darauf ein, welcher Art die neuen Features sein könnten, allerdings stellte er die Möglichkeit in den Raum, dass sie auch per Update ausgerollt werden könnten. In dem Fall wäre keine neue Hardware nötig. Allerdings scheiden dann wohl Features wie eine Pulsüberwachung aus, über die häufiger gemutmaßt worden war.

Gerüchte um neue Health-Features für die AirPods sind nicht neu, seit Jahren wurde immer wieder in diese Richtung spekuliert, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Lange waren Beobachter etwa davon ausgegangen, dass Apple die AirPods Pro mit neuen Health-Sensoren ausstatten könnte, das ist jedoch nicht eingetreten.

