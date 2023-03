Home Gerüchte Patent: Lautstärke der AirPods per Kopfbewegung steuern?

Die Lautstärke der AirPods lassen sich in Zukunft womöglich auch per Kopfbewegung steuern, ein entsprechendes Patent hat Apple eingereicht und erteilt bekommen. Aktuell müssen Nutzer der klassischen AirPods die Lautstärke noch am Gerät oder per Siri einstellen, immerhin besitzen die AirPods Pro 2 nun eine berührungsempfindliche Einstellungsmöglichkeit.

Apple bringt in Zukunft womöglich eine neueMöglichkeit zur Einstellung der Lautstärke der AirPods: Ein entsprechendes Patent hat Apple beim amerikanischen Patent- und Markenamt beantragt und inzwischen erteilt bekommen. Es beschreibt eine Möglichkeit zur Gestensteuerung der AirPods.

Hierzu muss der Nutzer seinen Kopf nach links oder rechts beziehungsweise unten und oben bewegen, um die Lautstärke einzustellen. Allerdings muss er diesen Steuerungsmodus zunächst durch eine Berührung aktivieren, um Fehlerkennungen zu verhindern. Wie praktisch eine solche Einstellungsmethode im Alltag ist, müsste sich noch zeigen.

Einführung alles andere als sicher

Apple hat bei den AirPods Pro 2 immerhin die Einstellung der Lautstärke durch wischende Berührungen direkt am Kopfhörer vorgesehen, die AirPods 1 bis 3 setzen hier ganz auf Siri oder die Steuerung per verbundenem Gerät wie iPhone und Apple Watch.

Ob es die patentierte Option in ein Endprodukt schaffen wird, ist völlig offen, Apple patentiert regelmäßig Features, doch längst nicht alle werden auch umgesetzt. In einer weiteren Meldung hatten wir über geplante Health-Funktionen der AirPods berichtet.

Was würdet ihr von einer Steuerung der AirPods-Funktionen per Kopfbewegung halten? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

