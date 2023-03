Home Gerüchte Sieben Zoll: Der Bildschirm-HomePod soll 2024 kommen

Sieben Zoll: Der Bildschirm-HomePod soll 2024 kommen

Kommt in Zukunft doch noch ein HomePod mit Display? Entsprechende Gerüchte bekommen neues Futter: Erstmals gibt es ein wenig mehr Details.

Apple hat aktuell wieder zwei HomePods imVerkauf: Der neue HomePod wird flankiert vom günstigeren HomePod mini, doch das Lineup ist im Vergleich zur Konkurrenz noch immer sehr übersichtlich. Apple soll aber an neuen Modellen arbeiten. So werde aktuell an einem HomePod mit Bildschirm gearbeitet, schreibt aktuell der bekannte und gut informierte Analyst Ming Chi Kuo in einer Einschätzung.

Dieser Schritt war schon früher erwartet worden.

Kommt 2024 der Sieben-Zoll-HomePod?

Apple werde einen HomePod mit einem sieben Zoll messenden Bildschirm auf den Markt bringen, so der Analyst von TF International Securities. Dieser HomePod werde im kommenden Jahr vorgestellt, vermutet der Beobachter. Er soll eine besonders tiefgehende Integration mit anderen Apple-Produkten und Funktionen im Ökosystem bieten.

Gefertigt werden soll das neue Modell zu weiten Teilen vom Zulieferer Tianma, wenn dessen Ergebnisse überzeugen, könnte er in Zukunft auch Aufträge zur Produktion von Panels für das iPad erhalten.

Von einem HomePod mit Display hatte schon zu verschiedenen Gelegenheiten der Redakteur Mark Gurman gesprochen. Er ging auch immer wieder von einer Art HomePod-Apple TV-Hybrid mit Kamera aus. Wahrlich exotisch waren seine Ausblicke auf ein spekulatives Gerät mit einem Tablet an einem Schwenkarm und mit Kameras ausgestattet. Was davon jemals tatsächlich vorgestellt werden wird, ist noch immer völlig offen.

Was haltet ihr von einem HomePod mit Display? Teilt eure Gedanken gern in den Kommentaren.

