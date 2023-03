Home Apple Mehr Überstunden, längere Schichten: Apple will Indien wie China machen

Mehr Überstunden, längere Schichten: Apple will Indien wie China machen

Mehr Überstunden und längere Schichten: Für Arbeiter von Apple-Zulieferern in Indien wird das Leben anstrengender. Apple und Foxconn haben sich erfolgreich für Lockerungen von Arbeitsschutzmaßnahmen eingesetzt.

Apple möchte in Zukunft deutlich mehr in Indien produzieren und sich unabhängiger von China machen. Indien ist aber ein schwieriges geschäftliches Umfeld für Apple, was verschiedene Gründe hat. Einige dieser Bremsklötze konnte man nun zur Seite räumen. Apple hat sich gemeinsam mit Foxconn für Änderungen des indischen Arbeitsrechts eingesetzt. Foxconn betreibt in Indien bereits mehrere Fabriken und möchte sein Engagement weiter ausbauen.

Mehr Überstunden, längere Schichten

Nun haben die beiden Unternehmen erfolgreich Lobbyarbeit betrieben, das Ergebnis ist, dass nun längere Schichten erlaubt sind, wie die Financial Times zuletzt berichtet hat: 12 statt zuvor neun Stunden sind nun erlaubt. Damit kann in zwei Schichten rund um die Uhr gefertigt werden, wie es in China schon immer der Fall war.

Nun sind zudem 48 Wochenstunden und 48 Überstunden pro Woche möglich. Binnen drei Monate sind nun 145 statt zuvor 75 Überstunden erlaubt. Weiterhin wurden Beschränkungen für die Nachtarbeit von Frauen gelockert.

Foxconn errichtet demnächst weitere große Standorte in Indien und dürfte die Standortentscheidung hinter verschlossenen Türen von politischem Zugeständnis abhängig gemacht haben. Dennoch wird es noch Jahre dauern, bis Apple in Indien eine Art Ersatz-China errichtet hat. Zuletzt wurde deutlich, wie weit man noch davon entfernt ist, eine vergleichbare Produktivität in indischen Standorten zu erreichen, wie ihr in dieser Meldung lesen könnt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!