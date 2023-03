Home Apple Brillenbetriebssystem: Neue Codefunde deuten auf „realityOS“ hin

Brillenbetriebssystem: Neue Codefunde deuten auf „realityOS“ hin

Apples Brillenbetriebssystem wird wohl tatsächlich „realityOS“ heißen, darauf deuten nun neue Funde in Apples Entwicklercode hin, Apple wird sein erstes VR-Headset mutmaßlich irgendwann in diesem Jahr vorstellen, günstig wird es aber nicht.

Apples neues Mixed-Reality-Headset wird wohl mit einem Betriebssystem laufen, das den Namen „realityOS“ trägt, darauf deuten neue Funde hin, die in Apples aktualisiertem Entwicklercode auf Github gefunden wurden. Dort gibt es darüber hinaus auch Referenzen zu einem „Reality Simulator,“ fraglos eine Art Entwicklerwerkzeug. Diese Namen werden in Verbindung mit macOS und iOS genannt.

Nice find by @riscv64 Tons of realityOS references from Apple’s latest OSS stuff on GitHub pic.twitter.com/E3oa7zGTMM

Es wurde zuvor auch bereits vermutet, Apple werde eine Art App Store für die Brille anbieten, was Sinn machen würde. Apple muss die Entwickler mitnehmen, wenn das neue VR-Gadget ein Erfolg werden soll.

Teures Produkt zur WWDC?

Erwartet wird, dass Apple sein neues Gadget in diesem Jahr vorstellen wird. Derzeit wird mit einer Präsentation im Rahmen der WWDC 2023 gerechnet. Das Headset soll über zahlreiche Sensoren und Kameras verfügen, Apps wieSafari oderMail sollen in einer VR-Version nutzbar sein und es soll auch geplant sein, die Brille als einen erweiterten Monitor des eigenen Macs nutzen zu können. Hier lest ihr mehr über die Integration in das Apple-Ökosystem.

Der Preis dürfte bei etwa 3.000 Dollar liegen, doch eine Budget-Brille soll bereits in Arbeit sein. Diese könnte dann kommendes Jahr zur Hälfte dieses Preise erscheinen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!