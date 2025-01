Home Sonstiges KI Kompakt: Apple Intelligence uninteressant – Vorwürfe gegen Meta – KI per Fax

KI Kompakt: Apple Intelligence uninteressant – Vorwürfe gegen Meta – KI per Fax

Herzlich Willkommen zu KI Kompakt. In diesem Format berichten wir auf Apfelpage über die aktuellen KI-Entwicklungen. Wer sich für KI-News interessiert, kann sie in KI Kompakt gesammelt lesen. Viel Spaß!

KI Kompakt ist das KI-Format auf Apfelpage. Hier findet ihr die aktuellen News und Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz. Apple Intelligence scheint kaum jemanden zu interessieren und hat nur geringe Auswirkungen auf iPhone-Verkäufe. Zudem gibt es Vorwürfe gegen Meta: Die Facebook-Mutter soll unerlaubt Daten zum KI-Training genutzt haben. Zum Schmunzeln: Auch Faxgeräte bekommen nun KI-Funktionen.

Apple Intelligence hat kaum Auswirkungen auf iPhone-Verkäufe

Einer Analyse von Ming-Chi Kuo nach hat Apple Intelligence kaum Auswirkungen auf die iPhone-Verkäufe. Apples KI gibt es aktuell nur in den USA, im Laufe des Jahres 2025 folgen weitere Märkte. Apple Intelligence benötigt jede Menge Arbeitsspeicher und ist daher nur auf den neuen iPhones der 16er-Reihe sowie auf dem iPhone 15 Pro verfügbar. Apple vermarktete das iPhone 16 daher als von Grund auf für Apple Intelligence konzipiertes Smartphone, die erhoffte Upgrade-Welle bleibt bisher aber aus. Als Grund führt Kuo an, dass beispielsweise eine ChatGPT-App auf mehr iPhones ausgeführt werden kann und zudem potenter als Apple Intelligence ist.

Vorwurf: Meta nutzt unerlaubt Daten zum Training von KI

Mark Zuckerberg steht aktuell in den Schlagzeilen. Der Meta-Chef hat unlängst angekündigt, Faktenchecks auf seinen Plattformen Facebook, Instagram und Threads abzubauen und im Namen der Redefreiheit auf kostengünstigere Community-Notes zu setzen. Jetzt wird ihm vorgeworfen, für KI-Training unerlaubte Inhalte genutzt zu haben.

Metas Large Language Model “Llama” soll zur Verbesserung mit nicht-öffentlichen Inhalten gefüttert worden sein. Das behaupten einige Autoren, die gegen Meta seit 2023 klagen – und nun Recht bekommen haben, wie Wired berichtet.

Simple-Fax: „Faxgeräte können jetzt KI“

Zum Abschluss gibt es noch etwas zum Schmunzeln. Faxgeräte gehören eigentlich ins letzte Jahrhundert und verlieren 2024 endlich an Einfluss in deutschen Behörden, Apfelpage berichtete. Simple-Fax.de bietet nun aber eine außergewöhnliche Kombination an: Wer nach wie vor auf Faxgeräte setzt, kann nun Anfragen an 0531-490590019 faxen und bekommt nach KI-Analyse umgehend eine Antwort. So bringt die Firma alte und neue Technologie zusammen, auch wenn es uns wundern würde, wenn dieser Service von vielen genutzt wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.