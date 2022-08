Home Apple Keine Lust? Apple kauft kaum noch Firmen

Apple sitzt auf einem gigantischen Berg Bargeld. Und was tut es mit diesen Geldreserven? Zumindest ist klar, was Apple nicht tut: Aussichtsreiche Firmen übernehmen, um eigene Produkte zu verbessern. In den letzten zwei Jahren ist Apples Kauflaune auf einen neuen Tiefpunkt gefallen.

Apple übernimmt von Zeit zu Zeit kleinere Unternehmen, um mit zusätzlichem Personal und Talent die eigenen Produkte weiter zu verbessern, ungefähr so klingt es, wenn Apple nach den Hintergründen von Übernahmen gefragt wird. Konkreter wird das Unternehmen nie, egal ob Analysten oder führende Nachrichtenagenturen nachfragen. Eines aber können diese Nachrichtenagenturen nun vermelden: Apple hat offenbar die Lust an Übernahmen verloren.

Denn wann immer Zukäufe in substanziellem Umfang anstehen, haben diese bei der US-Börsenaufsicht angemeldet zu werden – wo aber zuletzt kaum noch etwas aufgelaufen ist, wie Bloomberg notiert hat.

Im Jahr 2021 hatte Apple nur kümmerliche 33 Millionen Dollar für Zukäufe ausgegeben, diese flossen unter anderem in den Zukauf eines Dienstes für klassische Musik. Im laufenden Jahr wurden immerhin schon 169 Millionen Dollar in die Hand genommen. Ausgaben für Lizenzen in Apple Music, Produktionskosten von Apple TV+-Originals und ähnliche Positionen sind darin nicht enthalten. Zum Vergleich: 2020 hatte man noch 1,5 Milliarden Dollar für Zukäufe aufgewendet.

Der teuerste Kauf war bislang die Übernahme von Beats, aus dem Apple sich später seine Beats-Familie und Apple Music gebastelt hat, gefolgt von der Übernahme der Modemsparte von Intel für eine Milliarde Dollar, die bis jetzt ohne verwertbare Ergebnisse blieb und auch schon Jahre zurückliegt.

Apple könnte das Übernahmetempo gedrosselt haben, um Kartellbeschwerden oder der unsicheren volkswirtschaftlichen Weltlage weniger Angriffspunkte zu bieten. Allerdings bleibt die Frage, ob Apple mit seinen gewaltigen Cash-Reserven nicht wirkungsvoller für die Fortentwicklung des eigenen Portfolios sorgen könnte und sollte.

