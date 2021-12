Home Apple Kampf um die Experten: Apple will VR-Talente mit Aktienbonus halten

Kampf um die Experten: Apple will VR-Talente mit Aktienbonus halten

Die VR-Brille mit Apfel soll 2022 auf den Markt kommen und das Auto muss auch noch ins Rollen gebracht werden: Apple müht sich derzeit, seine Top-Talente zu halten – mit Geld. Führenden Leistungsträgern wurden zuletzt Angebote gemacht, die diese – aus Sicht Apples – hoffentlich nicht ablehnen werden.

Apple streitet sich seit Jahren mit diversen Tech-Konzernen um führende Spezialisten in verschiedenen Bereichen der technologischen Entwicklung wie etwa Chipdesign. Im Bestreben, die eigenen Talente im Unternehmen zu halten, ist man nun einen ungewöhnlichen Schritt gegangen. Apple versucht, einige ausgewählte Experten mit einem speziellen Bonus im Unternehmen zu halten, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg.

Dieser Bonus werde in Form von Aktien gezahlt und wird erst über einen Zeitraum von vier Jahren voll wirksam, wodurch wohl erreicht werden soll, das die bewussten Beschäftigten bei Apple bleiben. Dieses Vorgehen sei im Konzern eher unüblich, heißt es.

2022 wird wichtig für Apple

Diese zusätzlichen Boni belaufen sich auf Beträge zwischen 50.000 und 180.000 Dollar, heißt es weiter. Sie werden an Ingenieure in den Bereichen Chipentwicklung, Software- und Hardwareentwicklung ausgeschüttet.

Nur Top-Performer erhielten dieses Angebot, heißt es weiter: Zwischen 10% und 20% der strategisch wichtigen Experten in den bewussten Abteilungen kämen für dieses Programm in Frage. Apple wird dem Vernehmen nach im kommenden Jahr seine erste VR-Brille auf den Markt bringen. Mit ihr wird der Verbraucher in erster Linie spielen, Filme gucken und Facetime-Anrufe tätigen können – auf eine bislang noch ungeklärte Weise, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Gesteuert werden soll die Brille eventuell mit den Händen und den Augen, allerdings wird sie teuer: Kunden dürfen sich auf Preise ab 2.000 Dollar einstellen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!