Jetzt im Apfelplausch: iPhone 2022 mit Mega-Kamera | Apple Pay bald mit Ratenzahlungen? | MacBook Pro verspätet

Bringt Apple eine Ratenzahlung für Apple Pay? Die Idee dazu gibt es offenbar bereits. Außerdem sprechen wir über ein neues, etwas fragwürdiges Zubehör von Apple und über aktuelle Gerüchte um das iPhone 13 und das MacBook Pro. Willkommen zum Apfelplausch 199 Pro.

Aber auch in dieser Folge sprechen wir zunächst über Post von euch.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro Gelaber

Intro Gelaber 00:02:20: Hörermails: Ladegeräte zum Reisen? | iPad mit 16-Zoll unrealistisch? | Apple TV in der Telekom-Edition

Hörermails: Ladegeräte zum Reisen? | iPad mit 16-Zoll unrealistisch? | Apple TV in der Telekom-Edition 00:22:40: Beta-Check: Wichtiges zu Beta 3 von iOS 15 und macOS Monterey

Beta-Check: Wichtiges zu Beta 3 von iOS 15 und macOS Monterey 00:31:20: Apple stellt „MagSafe Battery Pack“ vor: Was kann das Ding?

00:40:50: Die aktuellen Gerüchte zum iPhone 13 und 14

Die aktuellen Gerüchte zum iPhone 13 und 14 00:52:00: „Apple Pay later“: Kommt bald die Apple Finanzierung?

„Apple Pay later“: Kommt bald die Apple Finanzierung? 00:57:00: Mac-Gerüchte: MacBook Pro verspätet und großer Apple-Silicon-iMac noch 2021?

Mac-Gerüchte: MacBook Pro verspätet und großer Apple-Silicon-iMac noch 2021? 01:07:50: Neues zum iPad mini 2021 und iPad Pro 2022

Kommt „Apple Pay Later“?

Apple könnte Apple Pay mit einer Erweiterung ausstatten, die eine Art Finanzierung bedeuten würde. Amazon und Paypal bieten das schon lange an, Apple ist hier noch im Planungsstadium. „Apple Pay Later“ soll das Angebot heißen. Wir sprechen über den möglichen Markt.

Apple bringt ein teures MagSafe-Zubehör

Externe MagSafe-Batterie nennt Apple das und dieses Produkt kann das iPhone 12 Pro Max vielleicht zur Hälfte aufladen, dafür ist es unglaublich teuer. Wir sprechen darüber und sind uns hinsichtlich seines Nutzens durchaus nicht ganz einig.

Gerüchte zum iPhone 13

Nur die Pro-Modelle sollen den LiDAr-Sensor erhalten. 2022 dann sei mit einer deutlich verbesserten Kamera zu rechnen, heißt es. Wie gut sie wird, ist indes noch nicht klar, aber Apple hat hier ein vielversprechendes Patent erteilt bekommen.

Das MacBook Pro 2021 kommt, aber spät

Apple tut alles, um die Produktion so rasch wie möglich hochzufahren, aber dennoch wird das neue Modell wohl nicht vor Oktober auf den Markt kommen. Dafür können Kunden nun endlich auf eine bessere Webcam hoffen, immerhin.

Das iPad Mini 6 und das iPad Pro 2022 sind dann ebenfalls noch Thema bei uns, auch hier stehen dieses beziehungsweise nächstes Jahr die nächsten Updates an.

