Mobilfunkdeal: iPhone 12 mini im Smartphone GigaDeal

Wer gerade auf der Suche nach einem iPhone 12 Mini ist, für den haben wir einen interessanten Deal bei Vodafone. Hierbei lassen sich auf die monatliche Grundgebühr 24 % sparen.

iPhone 12 Mini im GigaDeal

Das iPhone 12 Mini müssen wir nicht mehr groß erklären. Trotz seiner kompakten Größe bietet das 12 Mini eine Displaydiagonale von 5,4″ mit und auch bei der übrigen Ausstattung hat Apple nicht gespart. Die Dual-Kamera ist ebenso an Bord, wie 5G und der A14 BIONIC. Kommen wir also zum Tarif (Affiliate-Link). Dieser ist der Red M und bietet ein Datenvolumen von 20 GB im 5G-Netz von Vodafone an. Dazu kommt eine Telefonie-Flat in alle dt. Netze sowie eine SMS_Flatt in alle dt. Netze. Dazu könnt Ihr noch einen Datenpass dazunehmen. Der Tarif kostet regulär 59,99 € pro Monat aber mit dem Code DEAL24 spart ihr 24 Prozent auf die monatliche Grundgebühr ein. Anbei noch einmal alle Tarifdetails:

iPhone 12 Mini im GigaDeal mit dem Red M

20 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone

Allnet-Flat Telefonie

Allnet-Flat SMS

EU-Roaming inklusive

iPhone 12 Mini mit 64 GB für einmalig 1,00 € (iPhone 12 mit 64 GB für einmalig 49,00 €)

Kein Anschlusspreis

Monatliche Grundgebühr nach Abzug des Rabatts 47,99 € statt 59,99 €

Ein Datenpass frei auswählbar

Anmerkung

Das Angebot lässt sich insgesamt bis einschließlich 02. August buchen, die Angebote mit dem iPhone laufen allerdings am 28. Juli aus. Da es sich hierbei um einen Aktionstarif handelt, ist der Rabatt auf 24 Monate festgelegt, ab dem 25. Monat liegt die Grundgebühr bei regulären 59,99 €.

