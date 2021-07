Home Gerüchte MacBook Pro: Präsentation erst auf Keynote im Oktober, Marktstart noch später?

Apple wird seine neuen Modelle des MacBook Pro möglicherweise erst im Rahmen einer separaten Keynote im Oktober oder noch später vorstellen. Die Auslieferung beginnt dann womöglich noch einmal einige Wochen später. Grund für diesen späten Start der bereits länger für dieses Jahr erwarteten neuen Modelle dürften die anhaltenden Probleme bei der Fertigung von Mini-LED-Panels sein.

Apple wird seine neuen MacBooks wohl irgendwann gegen Ende des Jahres vorstellen. Die Massenfertigung der neuen Modelle des MacBook Pro werde wohl irgendwann im Verlauf des dritten Quartals 2021 anlaufen, das im September endet, erklärte der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo nun in einer aktuellen Notiz für Investoren. Diesen Zeitrahmen hatte er zuvor auch schon ins Spiel gebracht, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Doch damit sei noch nicht unmittelbar der Start der Vermarktung markiert, führte er weiter aus.

Hält Apple ein Mac-Event im Oktober ab?

Viel mehr geht der Analyst davon aus, dass Apple eine separate Keynote für die Präsentation neuer Mac-Modelle vorbereite. Diese könne das Unternehmen im Oktober oder November abhalten, so der Branchenbeobachter. So ging Apple in der Vergangenheit bereits mehrmals bei der Einführung neuer Macs vor.

Wiederum einige Wochen nach der Präsentation könne dann die Auslieferung starten. Grund für die mehrfache deutliche ‚Verzögerung ist wohl die nach wie vor angespannte Situation in der Lieferkette. Vor allem die Massenproduktion der Mini-LEDs, mit denen die neuen Modelle dem Vernehmen nach ausgestattet sein werden, erweist sich als Engpass. Diese Probleme sind auch dafür verantwortlich, dass Apple von einer Vorstellung bereits zur WWDC 2021 Abstand nehmen musste.

