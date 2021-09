“Jelly-Scrolling“ am iPad Mini 6 ist ganz normal, sagt Apple

Das iPad Mini 6 ist jetzt seit einigen Tagen im Verkauf, doch erste Kunden zeigen sich aktuell verwundert und verärgert über eine Verhaltensweise des Displays, die sie “Jelly-Scrolling“ nennen, doch Apple sieht das ganz anders. Das Unternehmen hält diesen Effekt nicht für ein Problem mit dem Display.

Das neue iPad Mini 6 ist zwar ein Kraftpaket und ein leistungsfähiges Tablet, das neue Modell verärgert allerdings derzeit einige Käufer mit einem Effekt, den diese als “Jelly-Scrolling“ bezeichnen, wie wir in einer früheren Meldung berichteten. Während auch einige andere Geräte wie verschiedene iPhone-Modelle Beobachtungen der Nutzer nach davon betroffen sein können, fiel der Effekt am iPad Mini 6 besonders auf, wo ein Teil des Displays beim Scrollen immer minimal, aber merklich hinterher hängt.

Nun hat sich Apple zu den Berichten geäußert und kommt zu einer ganz anderen Wahrnehmung.

Apple erklärte in einem via Medien verbreiteten Statement in Reaktion auf die diversen Nutzebeschwerden, der “Jelly-Scrolling“-Effekt sei ein absolut erwartetes Verhalten des Displays und trete bei allen LCD-Panels auf. Apple verweist darauf, dass der Bildschirminhalt Zeile für Zeile aktualisiert wird und daher minimale Verzögerungen in einem Verlauf von oben nach unten entstehen könnten. Allerdings wird der Effekt auf anderen iPads deutlich weniger ausgeprägt beobachtet.

Haven't seen if anybody else reported this but I see when scrolling in portrait mode with a lot of text on the screen there is a small amount of jelly scroll, where one side moves faster than the other. It’s subtle enough that it’s hard for me to film it, but it’s there.

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021