iPhone ohne SIM immer wahrscheinlicher | Smart-Home-Remote mit Touch ID patentiert | Apple Music Lossless wohl komplett – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Leserschaft! Dass das nächste iPhone ohne SIM-Schacht kommen soll, ist immer wahrscheinlicher und nun wurde diese Behauptung noch einmal unterstützt. Parallel dazu wurde eine Fernbedienung für das Smart Home patentiert und der Katalog von Apple Music Lossless ist nun wohl vollständig. Die Zusammenfassung.

iPhone wird wohl wirklich ohne SIM-Slot kommen

iPhones und iPads können schon seit einigen Jahren mit eSIM betrieben werden. Nun vernimmt man vermehrt, dass Apple komplett auf den SIM-Einschub in zukünftigen iPhones verzichten wird. Die Gerüchte sind sich allerdings noch uneinig darüber, wann dieser Übergang stattfinden wird. Oft ist die Rede davon, dass Apple diese Änderung bereits mit dem iPhone 14 einführt. Ein anderer Leaker bestätigte nun das Ganze ebenfalls, ging aber nicht weiter auf eine zeitliche Einordnung ein. Wie es also im Endeffekt kommt, wird sich erst zeigen. Ein möglicher Beweggrund von Apple für die Entfernung des SIM-Schachtes könnte die Steigerung der Nachhaltigkeit sein.

Hausfernbedienung mit Touch ID patentiert

Viele kritisieren, dass Apple keine wirkliche Strategie für Smart-Home-Produkte hat. So wie es scheint, arbeitet das Unternehmen aber im Hintergrund an neuen Gadgets. Zumindest wurde jetzt ein Patent einer Fernbedienung genehmigt. Es handelt sich dabei nicht (nur) um die Steuerung für einen Apple TV, mit der Remote soll man auch andere Produkte bedienen können. Außerdem ist in dem Patentantrag angeführt, dass die Steuerung über biometrische Funktionen verfügen soll. Dabei sollen ein oder mehrere Sensoren den Fingerabdruck des Nutzers erkennen, sprich Apple könnte das als Touch ID vermarkten.

Katalog von Apple Music Lossless nun wohl vollständig

Seit Sommer dieses Jahres haben Abonnenten von Apple Music die Möglichkeit, Songs ohne Aufpreis in verlustfreier Qualität zu streamen. Schon beim Launch gab man an, dass alle Titel bis zum Ende des Jahres auf diese Weise gestreamt werden können. Nachforschungen von uns und anderen Redaktionen ergaben nun, dass Apple dieses Ziel wohl einhalten konnte. Lediglich iTunes-Käufe wurden und werden nicht aktualisiert, was allerdings bereits im Vorfeld so angekündigt wurde.

Kurz notiert

macOS Monterey: Spotlight mit Schwierigkeiten

Nicht selten sind Funktionen in Apples Betriebssystemen fehlerhaft und diesmal trifft es Spotlight. Wie es scheint, findet die Suchfunktion in manchen Fällen Elemente aus dem Finder nicht mehr.

Apple verschenkt Geschenkkarten und eine limitierte Edition der AirTags zum japanischen Neujahr

Zwischen zweiten und dritten Januar gibt es für Apple-Kunden in Japan spezielle Angebote. Das Unternehmen verschenkt dann nämlich Geschenkkarten und eine limitierte Edition der AirTags beim Kauf bestimmter Produkte.

PrivacyGlass von Artwizz im Test

Ein Displayglas, das für mehr Privatsphäre sorgt? Ja, so etwas gibt es tatsächlich. Eines davon ist das PrivacyGlass von Artwizz, welches wir ausprobieren konnten.

In diesem Sinne wünschen wir euch nun einen schönen Mittwoch!

