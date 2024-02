Home Featured iPhone Fold: Bericht nennt viele Details zu Geschichte und Entwicklung

Apple arbeitet offenbar aktiv an der Entwicklung mehrerer faltbarer iPhones. Die Demonstration eines Prototypen soll intern für positive Resonanz gesorgt haben. Allerdings ist eine Markteinführung noch einige Zeit entfernt.

Apple wird wohl früher oder später ein faltbares iPhone auf den Markt bringen, die entsprechenden Hinweise deuten inzwischen recht klar in eine bestimmte Richtung: Danach hat Apple seit Jahren immer wieder Entwurfsversionen entwickelt, was von gut unterrichteten Quellen zu verschiedenen Gelegenheiten erwähnt wurde. Derzeit sollen sich mehrere Faltmodelle in der Entwicklung befinden.

Arbeiten laufen schon seit 2018

Tim Cook soll bereits 2018 an sein Entwicklungsteam mit dem Auftrag, ein iPhone zum Falten zu entwerfen, herangetreten sein, doch die Anforderungen, die an das Gerät gestellt wurden, sind hoch.

Zunächst sollte es über ein Display auf der Außenseite verfügen, die Ingenieure bekamen diese Version aber nicht so unempfindlich gegen Beschädigungen, wie die Vorgaben verlangt hatten. Auch sollte das Falt-iPhone im zusammengeklappten Zustand nicht dicker sein als ein normales iPhone, auch das ein Ding der Unmöglichkeit, sodass 2020 zunächst Schluss war mit den Entwurfsarbeiten.

Derzeit mindestens zwei Modelle in Entwicklung

Ab 2020 wurde dann zunächst an einem faltbaren iPad mini gearbeitet, berichtet aktuell das Magazin The Information unter Berufung auf Quellen im Unternehmen, das deckt sich mit anderen Schilderungen, wonach zunächst ein faltbares iPad eingeführt werden sollte, Apfelpage.de berichtete. Dieses müsste nicht so robust wie ein iPhone sein und die Nutzer würden nicht die Ansprüche an ein handliches Design haben, wie sie an ein Smartphone gestellt werden, so Apples Überlegung.

Derzeit sollen sich mindestens zwei Falt-iPhones in aktiver Entwicklung befinden, so The Information weiter. Diese Geräte sollen über ein Sieben-Zoll-Display verfügen, Apple arbeite bei den Displays mit seinen beiden Stammlieferanten LG und Samsung zusammen. Ziel ist derzeit, die Falte des Clamshell-Modells in der Displaymitte nahezu zu eliminieren, sodass man etwa mit dem Apple Pencil ungehindert über das ganze Display gleiten kann.

Allerdings seien diese Produkte nicht für die Veröffentlichungszyklen 2024 und 2025 vorgesehen, heißt es weiter. Frühestens könnte ein iPhone Fold also 2026 in den Handel gehen.

