iPhone 18 Pro (Max): Das sind die aktuellen Gerüchte

Auch in diesem Jahr wird Apple ein neues Pro-iPhone vorstellen, 2026 wird es das iPhone 18 Pro (Max) sein. Die aktuelle Gerüchtelage fassen wir euch in diesem Artikel zusammen, die Liste wird laufend aktualisiert.

Form follows Function: Wie Apple Design-Liebhaber zurückgewinnen will

Das iPhone 17 Pro Max ist das iPhone mit der besten Akkulaufzeit aller bisherigen Modelle. Dafür hat Apple Kompromisse beim Design gemacht. Das iPhone 18 Pro will diese ausbügeln und trotzdem mehr Akkulaufzeit rausholen. Etwas schwerer soll das diesjährige Modell werden, der Zuwachs von 233 Gramm auf „mehr als 240 Gramm“ dürfte in den Akku investiert werden.

Nicht wenige kritisieren das 17 Pro als das hässlichste iPhone aller Zeiten. Das liegt unter anderem an der zweifarbigen Rückseite, die im Nachfolger weniger deutlich ausfallen soll.

Kurzes Gastspiel: Verschwindet „Camera Control“ nach zwei Jahren?

Mindestens genauso kontrovers wird der mit dem iPhone 16 eingeführte Zusatzknopf namens „Camera Control“ für die Bedienung der iPhone-Kamera diskutiert. Zu filigran ist die Einstellung, zu deplatziert der Knopf an sich. Glaubt man den aktuellen Gerüchte, entfernt Apple die Kamerabedienung mit dem diesjährigen Lineup wieder.

Das wäre neben dem Gehäuse aus Titan die zweite Neuerung, die Apple großspurig als Innovation verkauft und nach zwei Generationen still und heimlich rückgängig macht.

Pro-Kamera wird noch professioneller

Viele potenzielle iPhone 18 Pro-Nutzer dürften gespannt auf Neuerungen bei der Kamera warten. Jedes Jahr feilt Apple an seinem System, das branchenweit die wohl besten Videos aufnimmt und auch bei den Fotos regelmäßig ganz vorn mitspielt. Das iPhone 18 Pro soll Gerüchten nach eine variable Blende bekommen, wodurch die Tiefenschärfe individuell eingestellt werden kann. 2026 soll Apple auch an einem 200MP-Sensor arbeiten, marktreif wird dieser aber wohl erst 2027 sein.

Innere Werte: Mehr Power auf allen Ebenen

Seit dem iPhone 16 labelt Apple seine Smartphones als KI-Geräte, rein auf die Hardware bezogen mag das stimmen. Im iPhone 18 Pro soll der A20 Pro-Prozessor erstmals im hochmodernen 2nm-Verfahren gefertigt werden und 15 Prozent mehr Leistung bei 30 Prozent weniger Energiebedarf bringen. Außerdem dürfte mit dem C2, der ausgereifte Nachfolger des C1, erstmals Apple eigenes 5G-Modem im Pro-iPhone unterkommen. Auch dieser Chip soll weniger Energie benötigen, dabei aber keine spürbaren Leistungseinbuße gegenüber den aktuellen Qualcomm-Äquivalenten haben.

Face ID: Endlich unter dem Display?

Äußerlich erwarten wir neben neuen Farben eine Veränderung auf der Vorderseite. Die Sensoren für Face ID könnten erstmals vollständig unter das Display wandern, wodurch die Dynamic Island kleiner werden würde.

Das ist soweit die aktuelle Gerüchtelage um das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max. Große Unterschiede scheint es zwischen den beiden Modellen nicht zu geben. Freut ihr euch auf die neuen Pro-iPhones? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.