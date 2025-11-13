Dicker, schwerer, besser? iPhone 18 Pro Max legt wohl weiter zu

Apple hat sein iPhone-Lineup in diesem Herbst strategisch klug auseinander gezogen. Mit dem iPhone Air schaffte man einen neuen, dünnen Formfaktor, der vor allem Designliebhaber abholt. Auf der anderen Seite entsteht dadurch Raum, um das iPhone 17 Pro etwas dicker zu machen und mit mehr Akku für eine bessere Pro-Experience auszurüsten. Diesen Weg scheint Apple weiter zu verfolgen, das iPhone 18 Pro Max soll das schwerste und dickste iPhone jemals werden.

Das berichtet Instant Digital auf der chinesischen Social Media-Plattform Weibo. Über dem Leaker mit erfolgreicher Historie haben wir diese Woche bereits geschrieben, als er Aussagen bezüglich der Farbgebung des iPhone 18 Pro getroffen hat. Nun legt er nach und will erfahren haben, dass Apple den Akku der nächstjährigen Pro-Modelle weiter aufstockt.

Noch mehr Akkulaufzeit

Dabei wird der Leaker erstaunlich detailreich. Das iPhone 18 Pro Max soll mit einem Gewicht von „mehr als 240 Gramm“ das schwerste aller bisherigen iPhones werden. Das ist zwar nur minimal mehr als das iPhone 17 Pro Max mit 233 Gramm, allerdings ein Indikator dafür, dass Apple dem Pro-Modell noch mehr Batterie verpassen will. Es ist davon auszugehen, dass beide Pro-Modelle 2026 etwas dicker werden.

Die zusätzlichen Gramm und das etwas dickere Gehäuse werden im Alltag vermutlich nicht auffallen, die dadurch gewonnene Akkulaufzeit schon eher. Das bisher schwerste iPhone ist übrigens das iPhone 14 Pro Max mit eben jenen 240 Gramm, die bald übertroffen werden sollen, was auf den vergleichsweise schweren Titan-Rahmen zurückzuführen ist.

Mit einem dickeren Gehäuse steigen auch die Chancen, dass sich die Auswirkungen des in den letzten Jahren gewachsenen Kamera-Hügels minimieren.