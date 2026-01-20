In die Ecke gedrängt: Dynamic Island im iPhone 18 Pro soll kleiner werden

Die Präsentation des iPhone 18 Pro liegt zwar noch einige Monate in der Zukunft, bereits jetzt gibt es aber schon einige Informationen bezüglich des diesjährigen Flaggschiffs. Neu ist nun ein Konzept-Video sowie die vermeintliche Erkenntnis über eine Neugestaltung der Dynamic Island.

„Dynamic Island“ nennt Apple den Ausschnitt auf der Vorderseite des iPhones seit dem iPhone 14 Pro. Die Pillenförmige Fläche ersetzte die umstrittene Notch und ist eine Symbiose aus Hardware-Notwendigkeit und Software, die den verschwendeten Platz zum Feature macht. Darin kommen unter anderem die Selfiekamera sowie Sensoren für Face ID unter. Letztgenannte verschwinden dieses Jahr vermutlich unter das Display, wodurch die Dynamic Island kleiner werden soll – und umziehen könnte.

Innovation erfordert Umbaumaßnahmen

Über die „unsichtbare“ Face ID-Sensorik berichteten wir bereits, durch den Wegfall verkleinert sich die Notwendigkeit des Cutouts. Anstatt die Selfiekamera mittig stehen zu lassen, soll Apple die geschrumpfte Insel in die obere linke Ecke verschieben. Ein entsprechendes Konzept ist im Video von fpt. zu sehen.

Daraus geht ein Problem hervor, dass zunächst kleiner scheint, als es tatsächlich ist. Sollte sich Apple für eine Neupositionierung der Selfiekamera entscheiden, müssen sämtliche Software-Funktionen, die die Dynamic Island so praktisch machen, angepasst werden. Die Animationen würden nicht mehr von zentral oben eingeblendet, sondern ebenfalls neu gebaut werden. Sollte das im Frühjahr 2026 erwartete iPhone 17e weiterhin auf eine Notch setzen, bräuchte es drei verschiedene iOS-Anpassungen für das Verhalten um den oberen Bildschirmrand.