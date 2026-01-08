Kurz notiert: Neujahrs-Activity Challenge kann angegangen werden

Die Feiertage liegen hinter uns, die erste Arbeitswoche des neuen Jahres ist geschafft – und damit ist auch die Zeit der guten Vorsätze offiziell angebrochen. Cupertino unterstützt Träger der Apple Watch traditionell mit der ersten Activity Challenge direkt zum Jahresstart.

Altbekannte Activity Challenge zum Jahresbeginn

Wie in den vergangenen Jahren richtet sich Apple auch 2026 mit einer speziellen Neujahrs-Challenge an Nutzer der Apple Watch Ziel ist es, den inneren Schweinehund zu überwinden und Bewegung fest in den Alltag zu integrieren. Die Aufgabe ist dabei bewusst einfach formuliert, aber konsequent umgesetzt durchaus fordernd: Innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen müssen alle drei Aktivitätsringe – Bewegen, Trainieren und Stehen – an sieben aufeinanderfolgenden Tagen geschlossen werden. Das ist also recht einfach und etwas flexibler als noch zu den Anfangszeiten.

So bekommt ihr die Auszeichnung

Anders als es der Name vermuten lässt, ist man dabei nicht strikt an den 1. Januar gebunden. Gerade jetzt, in der zweiten Januarwoche, ist der Einstieg problemlos möglich. Entscheidend ist lediglich, dass man an sieben Tagen in Folge alle drei Ringe schließt – der Starttag ist frei wählbar. Wer die Herausforderung meistert, erhält die digitale Auszeichnung sowie die bekannten Sticker für iMessage, mit denen sich der Erfolg teilen lässt.