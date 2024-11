Home Gerüchte Variable Blende: iPhone 18 Pro mit großer Kamera-Neuerung?

Das iPhone 16 ist frisch auf dem Markt, doch die Gerüchteküche um die nächsten Modelle brodelt bereits. Im kommenden Jahr plant Apple wohl ein iPhone 17 Slim, ein Jahr später soll eine große Kamera-Änderung auf uns zu kommen.

Davon geht Ming-Chi Kuo aus, der Star-Analyst ist meist sehr gut über Apples Pläne informiert. In seinem aktuellen Beitrag auf der Plattform Medium schreibt er über das iPhone 18 Pro und sieht eine spannende Neuerung in Bezug auf die Kamera. Die Informationen dafür zieht er aus Beobachtungen der Lieferkette.

iPhone-Kamera mit variabler Blende?

Wir berichteten bereits über als wahrscheinlich geltende Prognosen, dass das iPhone 17 Pro im nächsten Jahr mit drei 48MP-Linsen ausgestattet wird. Bereits jetzt ist der Hauptsensor sowie der Ultraweitwinkel mit der Technologie ausgestattet. Es fehlt nur noch die Zoom-Kamera. Doch was kommt danach?

Während noch größerer Sensoren a la Samsungs 200 MP-Linse denkbar sind, glaubt Kuo an eine variable Blende. Die letzten drei Pro-iPhones haben eine fixe Brennweite von jeweils 1.78. Dieser Wert gibt an, wie viel Licht auf den Sensor fällt. Im Fall einer variablen Blende, wie man sie von Systemkameras oder einer Spiegelreflex kennt, kann die Lichtmenge abhängig von der Umgebung angepasst werden. Das würde wiederum in deutlich besseren Fotos resultieren.

