Offiziell: Die Apple Card bekommt eine neue Heimat

Nach einer mehr als einjährigen Verhandlung gibt es eine Entscheidung über die Zukunft der Apple Card. Wie der iPhone-Konzern mitteilt, wird JP Morgan Chase die Kreditkarte von Goldman Sachs übernehmen.

Über die Partnerschaft wurde in den vergangenen Monaten viel spekuliert, jetzt macht Apple den Deal offiziell. Der bisherige Herausgeber Goldman Sachs will das Projekt seit geraumer Zeit loswerden und gewährt dafür einen ungewöhnlich hohen Rabatt.

Das ändert sich bei der Apple Card

Über das Verlustgeschäft Apple Card für Goldman Sachs berichteten wir ausführlich. JPMorgan Chase wird die Geschäfte Medienberichten nach vollständig übernehmen. Auf die noch offenen Salden in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar gewährt Goldman Sachs demnach einen Rabatt über eine Milliarde USD.

JP Morgan Chase wird zudem ein neues Apple-Sparkonto einrichten. Bisherige Sparkonten werden dabei nicht automatisch übernommen, Nutzer haben die Wahl zwischen einem Wechsel und einer Umwandlung in ein gewöhnliches Konto bei Goldman Sachs. Am Netzwerk ändert sich indes nichts: Auch unter neuem Herausgeber bleibt die Apple Card eine Mastercard.

Es wird erwartet, dass der Wechsel innerhalb der nächsten 24 Monate vollzogen wird. Wie der neue Herausgeber die Chancen einer Expansion der Apple Card unter anderem nach Deutschland verändert, ist ungewiss. Im Vorfeld gab es Berichte über andere Banken, denen eine Ausweitung des Geschäfts zugetraut wurde.

Hättet ihr Interesse an einer Apple Card in Deutschland, Österreich oder der Schweiz? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.