Das hässlichste iPhone ever! (Die Kolumne)

Wo ist Jonathan Paul Ive, wenn man ihn mal braucht? Ich bin wahrlich kein großer Freund des Designers und blicke mit Schaudern zurück an seinen Anspruch das Aussehen über die Funktion (Stichwort Ports) zu stellen, aber … hier hätte er Apple wirklich gutgetan, denn: Das iPhone 17 Pro ist von hinten einfach hässlich. Punkt.

Ein Blick in meine Kiste alter iPhones zeigt seine, Ives, Handschrift: Schlichte Linien, gut verarbeitete Materialien, einheitliche Designsprache, in sich stimmig und einfach schön – so definierte sich das iPhone wie auch viele andere Apple-Produkte über Jahre. Mit dem neuen iPhone 17 Pro scheint dieser Anspruch allerdings aus den Fugen geraten. Statt Minimalismus und Raffinesse präsentiert Apple ein Smartphone, das aussieht, als hätte die Designabteilung (schon länger ohne Herrn Ive) einen sehr langen Urlaub hinter sich. Oder sie musste vor der Hardware-Abteilung kapitulieren, die sagte: „Das Ding wird heiß, wir brauchen mehr Platz, lasst uns hinten einen fetten Aufsatz draufschrauben!“ woraufhin die Designer den Urlaubsschein ausfüllten.

Das Kameramodul ist inzwischen nicht mehr nur ein Buckel – es ist ein „Plateau“. Drei gigantische Linsen dominieren die Rückseite in einem eigenen, nennen wir es neutral „Bereich“, der rund ein Viertel der Rückseite einnimmt. Er wirkt wie aufgesetzt, draufgepappt, ein Fremdkörper, für mich ging hier jede Eleganz verloren. Das mühsam abgerundete Kamerafeld macht das iPhone unruhig und erinnert eher an eine Modulbauweise mit Klemmsteinen als an die sonst so polierte Apple-Ästhetik. Mir ist klar, dass Apple hier Platz gewinnt, Platz für Technik, wo jetzt der Akku größer werden kann, wo jetzt eine „Vapor Chamber“ für Kühlung sorgen kann. Doch zu welchem (Design-) Preis?

Apropos: Das Apple-Logo auf der Rückseite ist nach unten gerutscht, es steht nicht mehr in der Mitte! War es beim 16er Pro mittig bei etwa 8 cm von oben, ist es nun – von oben – auf Höhe der 10,5 cm. Wer macht so etwas? Und warum. Wer stört meine Harmonie – das wäre dem Mann mit JI nie passiert.

Die neue Farbe mit Namen „Cosmic Orange“, der Mischung aus Sicherheitsweste und Kürbisfeld, ist ein gewagtes Experiment. Statt subtiler Töne wie Titan, Schwarz, Braun, Dunkelblau, Grün, auch „Deep Purple“ oder Silber prangt hier ein metallisch glänzendes Orange. Es wirkt grell, beinahe protzig und lässt das iPhone eher wie ein modisches Accessoire wirken als ein High-End-Gerät für Profis außerhalb von Baustellen. Wann hat Apple mit seinen Smartphones jemals so grell gewirkt? Beim iPhone 5c – was daraus wurde, wissen wir alle!

Das neue Gehäuse, gefertigt als „Unibody“ und wieder aus Aluminium hat neben dem Plateau eine Glasfläche als Untermieter! Und das in verschiedenen Farbtönen! Muss ich mehr sagen? Während das beim quietschorangenen iPhone Pro noch irgendwie niedlich nach Partyluftballons aussieht und beim Dunkelblau nicht weiter auffällt, ist dies bei Weiß (Fläche) und Silber (Unibody) schlichtweg der Grund, sehr schnell eine blickdichte Hülle zu kaufen. Harmonisch wirkt an dieser Rückseite wenig.

Ich halte das Telefon für einen Widerspruch in sich: Technisch überragend, optisch fragwürdig. Mit Wehmut schaue ich in meine Kiste voller schöner Telefone der vergangenen Jahre.