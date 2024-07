Home iPhone iPhone 15 vs. iPhone 14: Aktuelles Lineup verkauft sich schwächer als Vorgänger

Das iPhone 15-Lineup läuft schlechter als das Vorgängermodell zur selben Zeit im Jahr zuvor. Dieser Effekt war schon Anfang des Jahres beobachtet worden und setzte sich zuletzt noch fort. Nur eins der vier Modelle lief besser als der Vorgänger.

Apples iPhone ist zwar nach wie vor sehr erfolgreich, die Popularität hat aber im Vergleich zum Vorjahr nachgelassen, das verdeutlichen aktuelle Daten der Marktforscher von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Schon Anfang des Jahres war ein Abfall der Popularität der jeweils aktuellsten Modelle zu beobachten.

Im ersten Quartal kam das iPhone 15-Lineup auf einen Anteil von 68% der gesamten iPhone-Verkäufe in den USA. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum lag der Anteil des damals aktuellen iPhone 14-Lineups noch bei 75%. Doch dabei blieb es nicht.

Effekt verstärkte sich noch im letzten Quartal

Im zweiten Quartal sank der Anteil des aktuellen Lineups an den Verkäufen in den USA um einen weiteren Prozentpunkt. Die Abweichung zum Vorjahr verstärkte sich indes noch: Im Vorjahreszeitraum stieg der Anteil der iPhone 14-Verkäufe auf 79% des iPhone-Verkaufs in den USA.

Nur ein iPhone 15-Modell blieb bei seiner Nachfrage stabil: Das iPhone 15 Pro Max kam auf die selben 22% wie sein Vorgänger. Alle anderen Modelle mussten Rückgängen der Anteile an den Gesamtverkäufen hinnehmen.

Zuletzt zeigten bereits andere Daten einen zuletzt schwachen Absatztrend des iPhones. Apple hofft derzeit darauf, diese Dynamik durch die Beschränkung der KI-Features auf die teuersten Modelle aufheben zu können.

