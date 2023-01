Home Featured iPhone 15 Ultra: Titanhülle, haptische Buttons, mehr Arbeitsspeicher?

Das neue Jahr lässt nicht lange mit neuen Ausblicken auf die Top-Apple-Produkte auf sich warten. So soll das iPhone 15 Pro erstmals mit einem Gehäuse aus Titan aufwarten. Zudem soll Apple ebenfalls erstmals ein Periskop-Kamerasystem in das iPhone bringen. Das und mehr ist Gegenstand einer aktuellen Prognose.

Was bringt dem Kunden das iPhone 15 Pro, das im Herbst erwartet wird? Das könnte eine ganze Menge sein: So soll das neue Modell erstmals in einem Titangehäuse kommen. Diese Vermutung ist nicht neu, wurde aber nun erneut gestützt und zwar von Analyst Jeff Pu aus Hongkong, der in einer aktuellen Notiz für Investoren einen Blick auf Apples kommendes iPhone-Lineup wirft.

Danach wird das iPhone 15 Pro nicht nur im Titankleid kommen, sondern auch über haptische Buttons verfügen, die die bisherigen physischen Bedienelemente ablösen sollen. Auch diese Prognose ist bereits geäußert worden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, unter anderem von Analysten der Barclays-Bank unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette, die schon zu früheren Gelegenheiten belastbare Ausblicke geboten hatten.

Kommt endlich das Periskop?

Das Hauptkamerasystem soll im iPhone 15 Pro erstmals ein Periskop-Modul erhalten, das einen deutlich besseren optischen Zoom ermöglicht. Der Analyst geht von einer 12 Megapixel-Zoom-Kamera aus.

Zudem werde Apple den Arbeitsspeicher größer gestalten, mit acht GB RAM soll das kommende Top-Modell ausgestattet sein. Angetrieben wird es laut Einschätzung des Experten vom A17 Bionic, während der A16-Chip aus den aktuellen Pro-Modellen der günstigeren Basisvariante erhalten bleibt.

Apple könnte das iPhone 15 Pro auch als iPhone 15 Ultra auf den Markt bringen, dieser Name wäre dann wohl der bisherigen Max-Version vorbehalten. Ultra könnte allerdings auch der Preis sein: Hier lest ihr, wie schlimm es den Geldbeutel des geneigten Apple-Kunden noch treffen könnte.

