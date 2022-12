Home Featured iPhone 15 Ultra auch ultrateuer: Was bekommt der Kunde dafür?

iPhone 15 Ultra auch ultrateuer: Was bekommt der Kunde dafür?

Das iPhone 15 könnte in seiner Top-Version preislich alle Grenzen sprengen. Das iPhone 14 Pro Max knackte in der Version mit einem TB Speicher schon die Marke von 2.000 Euro, doch dort ist wohl nicht Schluss. Dafür soll der Kunde beim iPhone 15 Ultra auch viel geboten bekommen.

Die Preise von Apple sind aktuell wirklich nichts für Budget-bewusste Kunden, dennoch kann Apple sich über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. Es gelingt dem Unternehmen gut, höhere Produktionskosten an den Kunden weiterzugeben, wie die Marktbeobachter sich ausdrücken. Was heute gut funktioniert, tut es vielleicht auch in der Zukunft noch, das könnte die Überlegung sein, die Apple zu noch höheren iPhone-Preisen führt.

Bis zu 2.500 Euro für ein iPhone 15?

Apple könnte das iPhone 15 in seiner Top-Version zunächst unter einem anderen Namen vorstellen: Der Apple Watch Ultra folgend könnte Apple ein iPhone 15 Ultra bringen, dieser Name war schon häufiger Gegenstand von Spekulationen.

Das Einstiegsmodell soll in den USA zu Preisen von 1.199 bis 1.299 Dollar erscheinen. Entsprechend könnten die Preise hier bei 1.799 Euro liegen – für die Basisversion.

Was bekommt der Kunde dafür geboten?

Wer die maximal ausgestattete Version kaufen möchte, könnte gut und gerne 2.500 Euro ausgeben müssen, sollte Apple die Europreise weiter so offensiv wie zuletzt gestalten. Doch was gibt es dafür?

Geboten werden könnte tatsächlich einiges: Einem Leak nach soll Apple eine Dual-Frontkamera für das iPhone 15 Ultra planen. Weiter soll das Gehäuse aus Titan gefertigt sein, das zwar leichter und robuster als Edelstahl ist, aber eben auch teurer. Entsprechend werden die Fertigungskosten für dieses Modell dem Vernehmen nach um 90 Dollar steigen.

Immerhin, die Einstiegsvariante könnte dann auch mit 256 GB Speicher kommen. Ob das Maximum über ein TB Speicher erhöht wird, bliebe abzuwarten. Der Lightning-Anschluss soll durch einen USB-C-Port auf dem Niveau von Thunderbolt 4 ersetzt werden, das würde wirklich schnelle Datenübertragungen auch riesiger Videos ermöglichen, die auf den neuen Top-iPhones bei den anspruchsvolleren Aufnahmemodi anfallen.

Es ist zwar nicht klar, wie viele Kunden diese gestiegenen Preise akzeptieren würden, mit Blick auf die aktuelle Verkaufssituation darf aber davon ausgegangen werden, dass Apple ein iPhone auch zu solch astronomischen Preisen gut am Markt platzieren könnte.

