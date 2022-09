Home Daybreak Apple iPhone 15 Pro Max mit allen neuen Features? | So funktioniert Apples Satellitennotruf | Apple-Car-Projektteam steht bald – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Leser von Apfelpage! Das neue iPhone 14 Pro Max kommt gerade erst bei den ersten Kunden an, doch erste Leaks zum Nachfolger gibt es bereits. Außerdem kann man in iOS 16.1 sehen, wie der neue Satellitennotruf funktioniert und das Projektteam des Apple Cars ist bald komplett. Die Zusammenfassung der gestrigen News.

iPhone 15 Pro Max soll die meisten neuen Funktionen bekommen

Das neue iPhone 14 Pro Max verkauft sich zahlreich, und das trotz seines hohen Preises. Der Analyst Ming-Chi Kuo schreibt, dass die Verkäufe dieses Modells rund 60 Prozent der Bestellungen für alle Pro-Modelle ausmachen. Er geht davon aus, dass sich die einzelnen iPhones im nächsten Jahr daher noch mehr unterscheiden werden. Das Pro Max könnte also die meisten neuen Features erhalten und somit mehr Käufer dazu treiben, sich für dieses Modell zu entscheiden. Für Apple würde das natürlich eine weitere Steigung des Erlöses bedeuten. Ob es im Endeffekt wirklich so kommt, wird sich nächsten September zeigen.

iOS 16.1 zeigt die Funktionsweise des Satellitennotrufs

Wir bleiben noch bei den neuen iPhones. Diese erhielten nämlich allesamt eine neue Technologie, um mit der Welt zu kommunizieren – und zwar über Satelliten. Das kommt allerdings nur bei Notrufen zum Einsatz, wenn kein Empfang zum normalen Mobilfunknetz hergestellt werden kann. Vorerst wird das Ganze nur in den USA und in Kanada verfügbar sein, irgendwann später auch hierzulande. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass das iPhone eine klare Sicht zu einem Satelliten benötigt. Die Software greift einem dabei allerdings auch unter die Arme – eine entsprechende Demo des Procedere ist nun in der neuesten Version von iOS 16.1 enthalten.

Projektteam für das Apple Car ist fast komplett

Wann kommt es nun, das Apple Car? Schon seit mehreren Jahren vernimmt man stellenweise einige Gerüchte, doch konkrete Infos gab es noch nie. Das liegt vermutlich vor allem auch daran, dass das Projektteam dahinter einige Male ausgewechselt wurde. Auch derzeit soll eine Neustrukturierung im Gange sein, wie Beobachter bereits vor einigen Monaten erklärten. Diese Umformierung soll nun innerhalb der nächsten Monate abgeschlossen werden, heißt es. Die Details:

Kurz notiert

Die AirPods Pro 2 kommen mit dem U1-Chip für die Lokalisierung über das „Wo ist?“-Netzwerk. Nun stellte sich heraus, dass dieser Chip über eine zusätzliche Antenne verfügt.

Amazon stellte einiges an Hardware vor: Was ihr zu den neuen Echos, Kindles und Fire TVs wissen müsst, fassten wir hier zusammen.

Tim Cook reist aktuell quer durch Europa. Welche Stops der CEO von Apple bereits auf seinem Trip einlegte, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Das war sie, die kompakte Zusammenfassung der spannendsten News. Nun wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende!

