Tim Cook reist durch Europa und trinkt Bier

Der Apple CEO befindet sich aktuell auf einer Reise quer durch Europa. So besuchte er neben den „Ted Lasso“ Schauspielern nicht nur den ein oder anderen Apple Store, sondern auch das Oktoberfest in München. Aber seht selbst:

Tim Cook in UK

Los ging es mit der Reise am Sonntag, als Cook den Retail Store „Covent Garden“ in London besuchte. Von dort aus ging es weiter zum „Southbank Centre“, einem bekannten Veranstaltungsort für Künstler, mit dem eine Zusammenarbeit bekannt gegeben wurde, um farbige Künstler zu unterstützen.

It’s good to be back in London! I really enjoyed spending time with customers and with our incredible team at Apple Covent Garden this afternoon. Thanks to everyone for the warm welcome! pic.twitter.com/JBIQfZXfNs — Tim Cook (@tim_cook) September 25, 2022

Anschließend besuchte Cook die neuen Apple Büros in London, die sogenannten „Battersea Power Stations“, die Anfang 2023 eröffnen sollen. Diese repräsentieren die Zukunft von Apple im Land und sehen recht schickt aus.

We can’t wait to open our new offices in the iconic Battersea Power Station for so many of our team members in London early next year. It’s a tribute to this incredible city and a reflection of our commitment to Apple’s future in the UK. pic.twitter.com/67M3qpaSTB — Tim Cook (@tim_cook) September 26, 2022

Nach einem Abstecher zu den Stores „Brompton Road“ und „Regent Street“ ging es zu einem Treffen mit dem Cast der Apple TV+ Erfolgsserie „Ted Lasso“. Mit dabei ebenfalls Ranghohe Apple-Mitarbeiter wie Eddy Cue, Lisa Jackson, Deirdre O’Brien und Kristin Huguet Quayle.

Als nächstes ging es zu einem Programm von Apple, bei dem weibliche Gründerinnen geschult werden. Dieses Treffen fand in den Platoon Studios statt, welche Apple 2018 kaufe, um aufstrebende Künstler zu unterstützen.

Tim Cook in Deutschland

Weiter ging es zu einem Abstecher nach Berlin. Erster halt in Deutschland war der Apple Store „Rosenthaler Straße“. Dort traf Cook sich mit mehreren App-Entwicklern, sowie mit einem freundlichen Hund.

Thanks for the warm welcome from the team at Apple Rosenthaler Straße in Berlin! Great to see German developers Flowkey, komoot, and Dogo, who are helping people all over the world learn piano, plan a hike, or train their dog — including the very well-behaved Ninja. pic.twitter.com/iuQ1aTYFBz — Tim Cook (@tim_cook) September 27, 2022

Anschließend folge das Highlight der Reise: Tom Cook und Eddy Cue zusammen mit Kai Pflaume auf dem Oktoberfest in München.

Schee, dass ma wieder amoi gmiadlich zamsitzn. So happy to be back to Oktoberfest. Prost! pic.twitter.com/AcPy8ugH9v — Tim Cook (@tim_cook) September 28, 2022

Nach dem ein oder anderen Bier ging es zu Besuch auf ein von Apple betriebenes Labor in München. In einer speziellen Kammer werden hier Mobilfunk-Tests durchgeführt, um die Konnektivität und Performance zu verbessern. Danach traf Cook sich mit dem Fotografen Jannik Obenhoff, der erste Ergebnisse seiner Fotografien mit dem iPhone 14 Pro Max präsentierte.

Surfs up in Munich! It was amazing to see what local photographer Jannik Obenhoff was able to capture on iPhone 14 Pro Max at one of the only urban surfing spots in the world. pic.twitter.com/hrDcUkr2Bj — Tim Cook (@tim_cook) September 28, 2022

Zu besuch beim FC Bayern München besuchte Tim nicht nur die Nachwuchstalente des Vereins, sondern es überreichte u.a. Oliver Kahn dem Apple Chef sein eigenes Trikot, es trägt die Nummer 10. Ebenfalls in München fand ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten Bayerns, Markus Söder, statt.

The young athletes at @FCBayern are learning critical skills both on and off the pitch. I especially enjoyed seeing how they use our products to train hard and achieve their dreams. pic.twitter.com/mgdikZ8gVJ — Tim Cook (@tim_cook) September 28, 2022

Aktuell befindet er sich in Italien und wir müssen uns noch etwas gedulden, wohin Thomas… ich meine Tim Cook als nächstes reisen wird.

