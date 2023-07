Home iPhone iPhone 15 Pro: Bremsen die schmalen Ränder die Produktion?

iPhone 15 Pro: Bremsen die schmalen Ränder die Produktion?

Apples iPhone 15 Pro stellt die Zulieferer offenbar vor einige Herausforderungen. Dadurch könnten die Geräte zunächst knapp bleiben. Die Probleme werden wohl durch die äußerst schmalen Ränder des Displays verursacht, die Apple anstrebt.

Das iPhone 15-Lineup wird wohl mit nochmals schmaleren Bildschirmrändern auftrumpfen. Das Screen-to-Body-Verhältnis nochmals zu erhöhen, stellt die Fertiger allerdings vor einige Herausforderungen, wie das Magazin The Information zuletzt unter Berufung auf gut informierte Kreise berichtet hatte.

Dadurch könnte es zu einer zunächst beschränkten Verfügbarkeit der neuen Modelle kommen. Denkbar wäre, dass das iPhone 15 Pro Max in den ersten Wochen nur in geringen Stückzahlen verfügbar ist. Schon zuvor war von Analysten über Probleme in der Fertigung der kommenden iPhones spekuliert worden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Kommt das iPhone 15 erst im Oktober?

Das Galaxy S23 kommt auf ein Display-Rand-Verhältnis von etwa 90%, ebenso wie das Xiaomi 13 Ultra, das iPhone 14 Pro Max bringt es hier auf 88%. Wie schmal die Ränder des kommenden iPhone 15 Pro ausfallen können, zeigen Leaks, über die wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Mit Blick auf mögliche Produktionsprobleme könnte es sein, dass Apple das iPhone 15-Lineup erst im Oktober auf den Markt bringt. Sollte das der Fall sein, wäre es möglich, dass auch die September-Keynote nicht, wie sonst häufig, im ersten Drittel des Monats stattfindet. Im Oktober werden zudem auch neue Macs mit Apples neuem M3-Chip erwartet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!