Home iPhone iPhone 15: Neues Modell in indischer Datenbank gesichtet

iPhone 15: Neues Modell in indischer Datenbank gesichtet

Apple bereitet die Markteinführung seiner neuen iPhone-Modelle vor, im Zuge dessen werden die diversen Typen des iPhone 15 in den Datenbanken verschiedener Regulierungsbehörden registriert, so mag es nicht überraschen, dass nun ein weiteres unbekanntes iPhone entdeckt wurde.

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Apple die Keynote für die offizielle Präsentation des iPhone 15 ankündigt. Der Marktstart wird dann wohl in recht dichtem Abstand folgen. Nun ist ein weiteres iPhone, das bislang noch nicht verkauft ist, in einer behördlichen Datenbank aufgetaucht. Es trägt die Bezeichnung A3090 und wurde in die Datenbank der indischen Behörde für die Zertifizierung von Produkten, dem Bureau of Indian Standard certification, eingetragen. Weitere Details zu dem Produkt sind dem Eintrag nicht zugeordnet.

iPhone 15 mit schnellerem Aufladen und neuen Kamera-Features

Es wird erwartet, dass Apple das iPhone 15-Lineup mit einigen Upgrades etwa in Zusammenhang mit dem schnellen Aufladen ausstatten wird, die Pro-Versionen dürften im Titangehäuse stecken, einen neuen A-Series-Chip erhalten und das iPhone 15 Pro Max wird wohl exklusiv eine Periskopkamera besitzen.

Das Standard-iPhone 15 soll wohl die 48 MP-Kamera des iPhone 14 Pro erhalten. Die neuen Modelle könnten in einer Keynote am 12. oder 13. September vorgestellt werden. Dem Vernehmen nach folgt der Marktstart des iPhone 15 Pro Max erst mit einigen Wochen Verzögerung, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Grund dafür sind offenbar Engpässe bei der Zulieferung des Periskop-Kameramoduls.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!