iPhone 15: Lieferung bei Vorbestellung erst im November | Neue iPhone-Modellen besitzen nur minimal größeren Akku | iPhone 15 mit deutlichen 5G-Verbesserungen – Daybreak Apple

Guten Morgen! Wer heute ein iPhone 15 vorbestellt, erhält es wohl erst im November. Darüber hinaus wurden über das gesamte Lineup hinweg die Akkus kaum größer. Dennoch wurden die neuen Modelle mit einem besseren 5G-Modem ausgestattet. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPhone 15: Lieferung bei Vorbestellung erst im November

Seit Freitag kann das iPhone 15 vorbestellt werden. Dabei verlief der Start der Vorbestellungen in diesem Jahr so holprig wie lange nicht mehr, was unter anderem auch an langen Lieferzeiten deutlich wird. Denn inzwischen erstrecken sich die Liefertermine bis in den November. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Neue iPhone-Modellen besitzen nur minimal größeren Akku

Im Vorfeld der Keynote wurde darüber spekuliert, ob das neue iPhone-Lineup einen größeren Akku erhalten wird. Dies hat sich jedoch offenbar nicht bestätigt, denn Apple hat den neuen iPhone-Modellen kein nennenswertes Akku-Update verpasst. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

iPhone 15 mit deutlichen 5G-Verbesserungen

Nichtsdestotrotz gibt es auch Positives zum iPhone 15 zu vermelden. Denn laut neuer Daten bietet das modernere 5G-Modem, das in diesem verbaut wurde, tatsächlich einige Vorteile, die im Alltag spürbar sind. Welche das genau sind, erfahrt ihr hier.

WhatsApp bereitet Chats mit anderen Messengern vor

Die Messenger-App wird wohl in Zukunft den Austausch mit anderen Diensten unterstützen. Mehr dazu hier.

Bericht: USB-C-Anschluss im iPhone 15 zu 100% standardkonform

Der USB-C-Anschluss unterstützt laut eines Berichts nicht nur Zubehör, das von Apple zertifiziert wurde, womit dessen Funktionalität nicht eingeschränkt ist. Mehr dazu hier.

-----

