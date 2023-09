Home iPhone iPhone 15-Vorbestellungen: Lieferung teils erst im November

Der Start der iPhone-Vorbestellungen verlief dieses Jahr so holprig wie lange nicht mehr. X Der Apple Store war mit der Flut an Aufrufen deutlich überfordert. Inzwischen erstrecken sich die Liefertermine bis in den November.

Apple dürfte seine neuen iPhone-Modelle problemlos loswerden. Der Start der Vorbestellungen heute war mit einem extremen Andrang auf die Bestellserver verbunden, dem diese lange kaum gewachsen waren. Nachdem der Apple Store kurz nach 14:00 Uhr zurückgekommen war, ging er umgehend wieder in die Knie und konnte die vielen Zugriffe kaum verarbeiten.

Die Folge war, dass Kunden ihre Geräte nicht in die Einkaufstasche legen oder gar nicht erst bis zur Auswahl der Zahlungsweise vordringen konnten. Auch eine halbe Stunde nach Bestellstart kam es noch zu Unregelmäßigkeiten im Store.

Starke Nachfrage, lange Lieferzeiten

Auch die Lieferzeiten sind dieses Jahr deutlich länger als in den Vorjahren – und das hat nicht mit einer künstlichen Verknappung zu tun, die hier immer gern unterstellt wird, was sich anhand der Informationen aus der Lieferkette zu von Apple bestellten Kontingenten klar ersehen lässt.

Wer in den ersten Minuten eine Bestellung absetzen konnte, erhielt selten noch einen Liefertermin am 22. September für das iPhone 15 Pro, schnell rutschten die Termine bis in den Oktober.

Jetzt erhalten Kunden, die zur Version mit einem TB Speicher greifen, ihre Geräte noch in der ersten Oktoberwoche. Allerdings sieht es beim iPhone 15 Pro Max anders aus. Hier zeigt der Apple Store Lieferzeiten ab dem 09. November bei den meisten Konfigurationen. Denkbar ist, dass dieser Termin noch nach vorn korrigiert wird, damit rechnen sollte man aber nicht.

Das iPhone 15 ist besser zu kriegen

Die Standardmodelle des iPhone 15 sind deutlich leichter zu haben. Lediglich bei den Einsteigerkonfigurationen mit 128 GB Speicher kommt es zu Lieferungen Anfang Oktober, wer den Speicher aufstockt, wird nächsten Freitag beliefert, auch wenn er jetzt erst bestellt. Auch das iPhone 15 Plus ist ohne lange Lieferzeiten erhältlich.

