Das iPhone 15 kommt mit deutlichen 5G-Verbesserungen

Das iPhone 15 kommt mit einem moderneren 5G-Modem, das bringt einige Verbesserungen bei Empfang und Effizienz. Neue Daten zeigen nun das Ausmaß dieser Optimierungen in amerikanischen Netzen.

Apple hat im iPhone 15-Lineup ein neues 5G-Mopdem eingesetzt. Abermals stammt das Baseband von Qualcomm, das noch bis wenigstens 2026 Chips an Apple liefern wird, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Im iPhone 15 wird nun das X70-Modem verbaut. Es bringt drei wesentliche Vorteile, wie eine aktuelle Erhebung zeigt.

Schneller und sparsamer

So ist der X70-Chip energieeffizienter, was grundsätzlich nie eine schlechte Sache ist. ZDarüber hinaus kommt eine bessere Carrier-Aggrekation zum Einsatz, hierbei werden mehrere Kanäle zusammengefasst, um den Datendurchsatz signifikant zu erhöhen. CA muss von den Providern unterstützt werden und zudem muss die Netzarchitektur zu den Spezifikationen der Modems passen, was nicht in allen Netzen mit allen Telefonmodellen der Fall ist.

Ferner bietet das iPhone 15 einen stabileren Empfang bei größeren Entfernungen zur nächsten Basisstation. Im Schnitt steigert sich der Datendurchsatz im Download um rund 24%, der Upload bleibt nahezu unverändert.

Zu beachten ist, dass diese Daten mit dem iPhone 15 Pro in den amerikanischen Netzen von T-Mobile und Verizon durchgeführt wurden, die Ergebnisse in den deutschen Mobilfunknetzen können anders ausfallen.

Das iPhone 15-Lineup kann seit gestern vorbestellt werden. Die Auslieferungen starten am Freitag, allerdings ist gerade das Pro- und Pro Max-Modell teils nur mit langen Lieferzeiten erhältlich.

