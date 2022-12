Home iPhone Aus Schneehölle gerettet: Satellitennotruf des iPhones zeigt seine Nützlichkeit

Aus Schneehölle gerettet: Satellitennotruf des iPhones zeigt seine Nützlichkeit

Das Satellitennotruf-Feature des iPhone 14 kann Menschen tatsächlich aus gefährlichen Situationen retten: Ein erster Fall eines Notrufs per iPhone über Satellit, der von einem in der Schneewüste Alaskas gestrandet war, ist bereits wenige Wochen nach dem Start des Features dokumentiert.

Mit dem iPhone 14 lassen sich auch per Satellit Notrufe absetzen, wenn auch nur in Textform. Diese Funktion vermag tatsächlich wertvolle Dienste zu leisten, wie nun am Fall eines Mannes in Alaska deutlich wurde. Die Geschichte wurde vom State of Alaska Department of Public Safety dokumentiert: Ein Mann war mit seinem Schneemobil unterwegs zwischen den beiden Orten Noorvik nach Kotzebue, als er mit seiner Maschine im Schnee stecken blieb.

Der Mann hatte jedoch ein iPhone 14 dabei und setzte per Satellit eine Notfallnachricht ab. Die Nachricht lief zunächst über Apples spezielle Leitstelle für die Aufnahme und Weiterleitung von Satellitennotrufen.

Neues Feature startet bald auch hier

Sodann wurde der Northwest Arctic Borough Search and Rescue Coordinator aktiv und sandte Rettungskräfte zu den GPS-Koordinaten des in Not geratenen Schneemobilfahrers. Diese sendet das iPhone bei einem Notruf automatisch mit.

Die Retter fanden den Verunglückten und transportierten ihn nach Kotzebue. Die Retter zeigten sich beeindruckt über die Genauigkeit der Angaben zur Position des Verunglückten. Dieser blieb den Berichten nach unverletzt.

Apple wird die Funktion für den Satellitennotruf in wenigen Wochen auch nach Deutschland bringen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die Funktion fragt zunächst einige Basisinformationen zum Notfall und dem oder den Verunglückten ab. Wie man diese Fragen richtig beantwortet, lest ihr hier bei uns.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!