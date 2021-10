Home iPhone iPhone 13 kommt in Frankreich noch immer mit EarPods im Lieferumfang

Das neue iPhone 13 wird wie auch sein Vorgänger schon nicht mehr mit Kopfhörern am Kabel im Lieferumfang ausgeliefert – eigentlich. In Frankreich gilt diese Regel aber nicht. Hier hat Apple, wenn auch murrend, die EarPods auch dem neuen iPhone in die Box gelegt.

Apple hat den Lieferumfang des iPhones vor einiger Zeit schon spürbar eingeschränkt. Ein Netzteil sucht man in dessen Box jetzt vergeblich, ebenso die Kopfhörer am Kabel. Das aber wollte der französische Gesetzgeber so nicht hinnehmen. In Frankreich gibt es eine gesetzliche Vorschrift, die vorsieht, dass Geräte zur Kommunikation auf eine Weise betrieben werden können müssen, die den Nutzer vor möglicherweise schädlicher elektromagnetischer Strahlung schützt.

Dies ist vermittels einer Freisprecheinrichtung oder eines Headsets sicherzustellen, hierfür dürfen für den Verbraucher keine zusätzlichen Kosten anfallen und das Gerät muss mit diesen Parametern ausgeliefert werden.

Apple packt eine Box in die Box

Nun hat Apple für den Verkauf des iPhones in Frankreich eine zynische Lösung gefunden, die in einer Box in einer Box besteht, wenig nachhaltig, dafür eindeutig unwillig, Apfelpage.de berichtete. Auch das iPhone 13 wird wieder auf diese Weise und mit den EarPods im Lieferumfang ausgeliefert, wie sich nun zeigt. Apple hatte mehrfach seine Ablehnung dieser gesetzlichen Vorgabe kundgetan, konnte oder wollte sich dem Gesetz aber nicht weiter entziehen.

Für die Streichung der Kopfhörer und der Ladegeräte hat Apple reichlich Kritik einstecken müssen, umgehend übernahmen allerdings viele Hersteller diese Praxis, wie es häufig geschieht, wenn Apple eine Änderung seiner Produkte einführt, mit der sich Geld sparen lässt.

